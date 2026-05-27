Инспекторите тръгват първо към „Пещерско шосе“ и ул. „Рая“ след сигнали за кал, прах и строителни отпадъци по улиците



Пловдивският общински инспекторат започва масирани проверки по строителни обекти в целия град заради новите текстове в Наредбата за опазване на околната среда. Акцията стартира от бул. „Пещерско шосе“ и ул. „Рая“ в район „Западен“, където граждани са подали сигнали за кал, прах и строителни отпадъци по улици и тротоари.

Проверките идват само десетина дни след влизането в сила на новите правила, приети от Общинския съвет в края на април. Те

забраняват замърсяването на обществени пространства от строителни дейности, както и складирането на материали и отпадъци извън границите на обекта.

Инспекторите ще следят дали строителните фирми изнасят кал и инертни материали по пътните платна, дали са осигурили системи за оросяване срещу прах и дали мият ходовата част на камионите и техниката преди излизане на асфалта. Под наблюдение ще бъдат и мерките за обезопасяване на строежите.

Според новите разпоредби фирмите са длъжни ежедневно да почистват прилежащите тротоари, улици и терени и да не допускат замърсяване с кал, строителни отпадъци и нефтени продукти.

„Промените в Наредбата ни дават възможност да обхванем строителните обекти, за да може системите за измиване на ходовата част на МПС-тата да бъдат поставени непосредствено преди излизането им на асфалта. Ще следим стриктно строителните дейности да не създават опасност и неудобство за гражданите. Целта ни е по-чисти улици и градска среда, а правилата трябва да се спазват от всички“, коментира директорът на Общинския инспекторат Пламен Спасов.

Проверките ще се извършват ежедневно във всички райони на града. При нарушения инспекторите ще съставят актове, а санкциите не са символични –

глобите за физически лица са от 100 до 2000 лева, а за фирми – от 1000 до 20 000 лева.

При повторно нарушение сумите се удвояват, а нарушителите ще плащат и разходите по почистването.