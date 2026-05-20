Докато в София, Варна и Бургас сделките с имоти намаляват осезаемо, Пловдив запазва активността си
Купувачите са по-внимателни, но търсенето остава стабилно, а цените продължават умерен ръст
Докато в големите градове на България се усеща забавяне на имотния пазар, Пловдив продължава да демонстрира стабилност и устойчивост. Данните от първото тримесечие на 2026 г. показват, че спадът на сделките в града е едва 2%, при 12% в София, 21% във Варна и 18% в Бургас.
Това подчерта по време на Real Estate Business Forum в Пловдив Христо Хаджиев, зам.-председател на Националното сдружение на недвижимите имоти.
Според него пазарът в града остава активен и няма основания да се очаква сериозно охлаждане.
Очаква се нов ръст на цените
Прогнозата за Пловдив е за умерено поскъпване на имотите между 5 и 8% до края на годината.
Причината не е само търсенето, но и нарастващата себестойност на строителството.
„Това е логично и нормално на фона на инфлационните процеси и поскъпването на строителните материали като желязо и бетон“, коментира Хаджиев, цитиран от Капитал.
Купувачите вече са по-разумни
След еуфорията около влизането в еврозоната пазарът навлиза в по-зряла фаза.
Купувачите вече не действат емоционално и не купуват „на всяка цена“, а търсят внимателен баланс между: цена, качество, размер на месечната ипотечна вноска и бъдеща препродажбена стойност.
Решенията се вземат по-бавно, с повече сравнения и по-сериозен анализ.
Нов интерес към старото строителство
Любопитна тенденция в последните седмици е засиленият интерес към старото качествено строителство – основно тухлени сгради и ЕПК.
Причините са няколко: по-добри локации, по-големи помещения, по-бързо нанасяне и по-нисък риск спрямо покупките „на зелено“.
Защо Пловдив остава устойчив
Според експертите градът има няколко силни предимства, които го отличават от останалите областни центрове:
- стратегическо местоположение;
- силна университетска среда;
- активен културен живот;
- постоянна вътрешна миграция;
- развитието на Тракия икономическа зона, която създава работни места и привлича нови жители.
Това поддържа естествено търсене на жилища както за собствено ползване, така и за инвестиция.
Няма признаци за риск от еврозоната
По време на форума зам.-председателят на НСИ д-р Свилен Колев също подчерта, че към момента няма макроикономически дисбаланси, които да пораждат риск за пазара след присъединяването на България към еврозоната.
Икономиката продължава да расте, макар и с леко забавяне, а БВП за първото тримесечие на 2026 г. отчита 2.9% ръст.
Пазарът се успокоява, но не се охлажда
Общото мнение сред експертите е, че Пловдив не влиза в период на спад, а в етап на нормализация.
По-малко емоции, повече рационални решения и по-взискателни купувачи – това е новата реалност на пазара.
И поне засега Пловдив изглежда сред малкото големи градове, които успяват да запазят устойчивостта си.
Очаквайте информация относно актуалното състоянието на политиката на банките в сектора на жилищното кредитарене.
Един коментар
Брокерски мечти. Който дава днес пари за тухли, утре ще дава дупе за хляб