Пространството около Радиотелевизионния център в сърцето на Пловдив да се именува площад „Журналист“ ще обсъждат общинските съветници в предстоящото заседание на местния парламент този четвъртък. Уширението, заключено между улиците „Донкудов“, „Найден Геров“ и „Емил дьо Лавеле“, може да получи име, ако точката от дневния ред бъде приета от старейшините.
Идеята е на пловдивските дружества към Съюза на българските журналисти и медии от града, като предложението им е внесено за разглеждане от зам.-кмета по строителство Хакъ Сакъбов.
В мотивите на инициаторите се изтъква факта, че Пловдив един от българските градове, в които журналистиката има сериозна биография още преди Освобождението. Под тепетата д-р Иван Богоров редактира първото родно специализирано периодично издание „Журнал за наука, занаят и търговия“, което започва да се печата в Белград през 1862г. От Пловдив Христо Г. Данов прави много популярния „Летоструй или домашен календар“, печатан във Виена. Освен това именно в Пловдив Христо Г. Данов издава и първия вестник в Следосвобожденската България- в. „Марица“. В града се появява и първият български всекидневник „Балканска зора“. От Пловдив стартира и животът на вестник „Борба“, издаван и редактиран от Захари Стоянов.
„Именуването на площада ще е знак на признание към труда на журналистите и ролята им в обществото. Мястото е избрано заради емблематичното присъствие на сградите на медийните институции БНР и БНТ, които символизират важността на свободата на словото, правото на информация и и играят ключова роля в демократичните процеси на обществото през годините“, се казва в предложението, което ще разгледат общинските съветници тази седмица.
Положително становище относно именуването на площадното пространство е изразила и общинската работна група за разглеждане на постъпили предложения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове и прочие градски пространства. Проектът за решение за кръщаване на публичното пространство на площад „Журналист“ бе публикуван в интернет страницата на общината и в срок от 30 дни не са получени възражение по него.
1. ПЛОЩАД ТАМ НЕМА НИКАКЪВ, ТОВА Е КРЪСТОВИЩЕ „ПЕТТЕ КЮШЕТА“
2. УЧИЛИЩЕ „КИРИЛ НЕКТАРИЕВ“ СЪС САЛОН. ЖИЛИЩЕ ЗА БАЙЧОТО И ДОБЪР ДВОР ДА СЕ ВЪРНЕ НА ГОРКОТО ГРАЖДАНСТВО! ВЕДНАГА!
3. КАКТО И ГРАЖДАНСКИЯТ КЛУБ
4. ДА СЕ МАХНАТ ИДИОТСКИТЕ „АНТЕНИ“ ОТ САХАТА, АМА ДО ЧИСТО, ДО СКАЛАТА! В ДВАЙСЕТИ ВЕК НЯМА АНТЕНИ ПО ПОКРИВИТЕ ДА ИМ ЛОВЯТ ЦЕННИЯ СИГНАЛ
5. НИКОЙ НЕ ИМ СЛУША РАДИОТОЧКИТЕ НА НЕПОТРЕБНИТЕ ЗАПЛАТАДЖИИ
6. ДА СЕ СНЕМАТ ВСЯКАКВИ ОГРАНИЧЕНИЯ В СЪРЦЕТО НА ПЛОВДИВ – НИКОЙ НЯМА НУЖДА ДА ИМА СТЪПВА НА ПРЪСТИ И ДА ПАЗИ ТИШИНА ЗА СЛЕДОБЕДНАТА ДРЯМКА!
7. ИСТИНСКАТА, НАРОДНАТА ТЕЛЕВИЗИЯ ТРАКИЯ =ПОТВ= НИКОЙ НЕ Я ОХРАНЯВА!
да върнат и Първа Девическа Гимназия на ТриХълмието!
Стига измислени „АКАДЕМИИ“ за Циркови Изкуствености = УЧИЛИЩА ТРЯБВАТ НА ГРАДА!
Да, отнетото училище и в съседство сградата която се превзели хрантутниците на Деса Шашавата да се освободят! Това са любителски радио и телевизия или пропагандна машина с фейк новини!
Каква е тази глупост с пл. Журналист на оня тарикат неквалифициран Наско Н., който се бута, като Гьобелс в Пловдив?