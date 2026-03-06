Има ли оферта за сградата на Централна поща в Пловдив?
Бойко Борисов обяви, че за сградата на Пощенската палата на площад Централен в града под тепета са искани 100 000 000 лева
Темата за язвата на площад „Централен“ отново изскочи днес в Пловдив, този път в предизборно посещение на лидера на ПП ГЕРБ Бойко Борисов в града. По време на инспекцията на ремонтните дейности в култовото кино Космос, за което той предложи „кръстете го с прогресивно нещо и го боядисайте в дъга„. По време на посещението му стана ясно, че при разговори за евентуалното придобиване на сградата на Централна поща е била поискана сума от 100 млн. лева.
Темата се появи в разговор за културната инфраструктура в града. Кметът Костадин Димитров обясни, че общината увеличава ежегодно средствата за култура с около 10%, но Пловдив продължава да има недостиг на сцени. Като пример той посочи, че Опера Пловдив все още очаква нова Концертна зала – проект, който е в правомощията на Министерството на културата.
В този момент Борисов попита:
„Що дадохте пощата навремето пловдивчани да я вземат?“
„Български пощи“ притежава 1/3 от сградата на Централна поща в Пловдив
Важно уточнение е, че сградата не е продавана от общината. Тя е част от активите, приватизирани при продажбата на Българска телекомуникационна компания, а не решение на местната власт в Пловдив.
Централна поща-Пловдив, или когато с държавата живеете в една кооперация – ВИДЕО
Кметът отговори, че са водени разговори със собственика:
„Разговори сме водили със собственика, знаете…“
Борисов го прекъсна:
„Водили сме… Иска 100 милиона.“
Димитров допълни:
„Точно на Коледа го говорихме това тази година.“
След което Борисов направи сметка за евентуален публичен разход:
„Да платиме 100 милиона и после за още 100 милиона да направим ремонт.“
Пред репортер на медията общински съветници от ГЕРБ също коментираха темата неофициално, като потвърдиха, че в разговори действително е била споменавана сума около 50 млн. евро за сградата.
Медията „Под тепето“ е единствената в Пловдив, които последователно следят темата за състоянието и бъдещето на сградата на Централна поща през последните години – от затварянето ѝ и споровете около собствеността до различните идеи за нейното възстановяване и обществено използване.
Още по темата глдайте в следващото видео
От редакцията ни вече се свързахме със собственика на сградата и очакваме официален коментар по твърдението на Борисов.
6 коментари
Добре дошли в най-добрия сайт за секс запознанства – Hot21.fun
От тези политици не ми е до секс запознанства
Формално за купувач на Централна поща се очаква да бъде обявен Тодор Иванов Колев, собственик на фирма „Булинвест”, от Казанлък. Той е син на бившето партийно величие в Стара Загора отпреди 1989-а Иван Колев, бизнесмен и финансист.
Действителен собственик обаче се очаква да стане Дечко Колев, енергиен бизнесмен, чиито фирми са абонирани за ремонт на Марица – Изток 2. Дечко Колев е баща на мажоритарния депутат от Стара Загора Иван Колев (ГЕРБ).
За сделката на Дечко Колев се заговори още през лятото, но бизнесменът нито потвърди, нито отрече за интереса си към Централна поща. Сега на финалната права е пуснат Тодор Колев, който ще брои 10 млн. лева за 70 на сто от сградата, другите 30 процента са на Български пощи.
Според източници на plovdiv-online истинският собственик ще излезе на светло след самата сделка като най-вероятно собстността ще се прехвърли върху фирма на по-силните Колеви.
Ееее веднага е готова схемата за 100 мил.
🙃🙃🙃🙃нищо че,човека не иска толкова ама за 100 ще върне ресто.
Дата 100 милиона Ту-туу
Що, нема ли да платиме, баце?