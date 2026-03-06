Има ли оферта за сградата на Централна поща в Пловдив?

Бойко Борисов обяви, че за сградата на Пощенската палата на площад Централен в града под тепета са искани 100 000 000 лева

Темата за язвата на площад „Централен“ отново изскочи днес в Пловдив, този път в предизборно посещение на лидера на ПП ГЕРБ Бойко Борисов в града. По време на инспекцията на ремонтните дейности в култовото кино Космос, за което той предложи „кръстете го с прогресивно нещо и го боядисайте в дъга„. По време на посещението му стана ясно, че при разговори за евентуалното придобиване на сградата на Централна поща е била поискана сума от 100 млн. лева.

Темата се появи в разговор за културната инфраструктура в града. Кметът Костадин Димитров обясни, че общината увеличава ежегодно средствата за култура с около 10%, но Пловдив продължава да има недостиг на сцени. Като пример той посочи, че Опера Пловдив все още очаква нова Концертна зала – проект, който е в правомощията на Министерството на културата.

В този момент Борисов попита:

„Що дадохте пощата навремето пловдивчани да я вземат?“

„Български пощи“ притежава 1/3 от сградата на Централна поща в Пловдив

Важно уточнение е, че сградата не е продавана от общината. Тя е част от активите, приватизирани при продажбата на Българска телекомуникационна компания, а не решение на местната власт в Пловдив.

Кметът отговори, че са водени разговори със собственика:

„Разговори сме водили със собственика, знаете…“

Борисов го прекъсна:

„Водили сме… Иска 100 милиона.“

Димитров допълни:

„Точно на Коледа го говорихме това тази година.“

След което Борисов направи сметка за евентуален публичен разход:

„Да платиме 100 милиона и после за още 100 милиона да направим ремонт.“

Пред репортер на медията общински съветници от ГЕРБ също коментираха темата неофициално, като потвърдиха, че в разговори действително е била споменавана сума около 50 млн. евро за сградата.

Медията „Под тепето“ е единствената в Пловдив, които последователно следят темата за състоянието и бъдещето на сградата на Централна поща през последните години – от затварянето ѝ и споровете около собствеността до различните идеи за нейното възстановяване и обществено използване.

От редакцията ни вече се свързахме със собственика на сградата и очакваме официален коментар по твърдението на Борисов.