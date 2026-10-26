Илияна Йотова печели на първи тур с 2,7% пред Андрей Гюров

Илияна Йотова събира най-много гласове на първия тур на президентските избори според 99% от обработените гласове в страната и чужбина. За нея са гласували 34,69% от пусналите своя глас, а за втория кандидат, с когото ще се явят на балотаж Андрей Гюров, са гласували 31,98%.
Към 8 сутринта в понеделник са обработени почти всички резултати, като последния процент едва ли ще промени значително ситуацията, която в крайна сметка показва значителна близост между кандидатите, спрямо очакванията на социологическите агенции.
Трети във вота на българите е Костадин Костадинов с 12,5%, следват Радостин Василев с 4,6%, Ивелин Василев с 3,8% и Иван Христанов с 2,4%, а останалите кандидати са с под 1%.
Един коментар
Гюров неговият резултат е точно толкова, колкото вземат ПП-ДБ винаги – между 6 и 12% от електоралния капацитет на България. Резултатът цитирам въз основа на избирателната активност при всички избори. В момента, при активност около 20%, 30% са точно 6% реална електорална тежест в обществото. Това е пределът на психодесните по принцип. Друг въпрос е защо с такава електорална тежест тези хора управляват България, чувстват се обществено значими и влияят на нейния курс.