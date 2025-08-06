Държавата отпусна пари за три завършването на започнати три образователни инфраструктурни проекта в Пловдив. Средствата се предоставят за изграждане на нова детска градина в Южен, пристрояване на детско заведение „Буратино“, както и за разширяване на ОУ „Яне Сандански“.

Това се случи с решение на Министерски съвет на днешното му заседание. Правителството финансира три национални програми за подобряване на образователната и спортната среда в детски градини и училища. За тази цел днес бяха отпуснати близо 38 млн. лева по бюджета на Министерството на образованието и науката и на общини за 2025 г.

Над 11 млн. лева се инвестират в спортната инфраструктура, като с тях ще бъдат изградени или изцяло обновени 68 физкултурни салона и спортни площадки. Средствата се предоставят на три държавни професионални гимназии и 48 общини. Над 4,5 млн. лева се осигуряват за изграждане на нови корпуси и училищни помещения, както и за разширяване на детски градини. Средствата се предоставят на две държавни гимназии и 9 общини, с които ще се реализират общо 13 проекта. Общо до момента по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024-2027 са предоставени близо 22 млн. лева, като се очаква да се изпълнят общо 92 проекта.

До момента по тази програма са отпуснати над 160 млн. лева, а приключените проекти са общо 74. В резултат на това са разкрити близо 2700 нови места в детски градини, а в 30 училища са създадени условия за преминаване на едносменен режим на обучение.