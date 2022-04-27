Ицо Хазарта: Русия каза вашият народ не ни интересува

Депутатът от „Продължаваме промяната“ Христо Петров, по-известен като Ицо Хазарта излезе с коментар в личния си профил във Фейсбук по повод новината, че Спират доставките на газ за България. Той написа:
„Днес Русия ни каза директно следното: „Вашият народ не ни интересува. Вашият министър-председател не поддава на подкуп или на заплахи, затова ние искаме да свалим правителството ви на всяка цена. България е руска.“
Като човек и като българин днес аз съм разтревожен, но и спокоен. Разтревожен – защото знам какви дни предстоят за всички нас. Спокоен – защото повече от всякога съм убеден, че съм повярвал на правилните хора.
И специално към г-н Борисов – сега си взимаш шейсетте прислужника и отивате да подарите на Путин ново кученце. Обещавам да ви уредя правителствения самолет. Може да вземеш и вашите приятели фашистите. Те, както знаеш, са под наем.“
Припомняме, че по-рано днес от Газпром излязоха с официално съобщение, че доставките за България ще се възобновят, когато започне да плаща в рубли. “Съобщението на Газпром за спрените доставки на газ за България е изнудване”, заяви Урсула Фон дер Лайен.
