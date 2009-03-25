Язов и Рогачев първенци в бизнеса



Язов и Рогачев с призовете сиПредприемачът Димитър Язов стана бизнесмен на годината в традиционната анкета на “Хермес медия”. На церемонията снощи в хотел “Марица” собственикът на “Язов” заяви, че финансов хаос няма, а кризата е в главите ни. Негови конкуренти за приза бяха колбасарският бос Димитър Маджаров, превозвачът Веселин Дошков, предприемачът Стефан Папалезов и бизнесменът от бранша с метали Димитър Бичев. Другата голяма награда- “Фирма на годината”, отиде у Атанас Рогачев и неговата компания “Атаро клима”. Рогачев направи голям шлем от годишната класация на “Хермес Медия”, след като в едно от предните издания беше избран за бизнесмен на годината.

Част от номинираните бизнесмени