„Няма на този етап доказателства за участие на други лица в убийството на Илиян Филипов и такива не се издирват“. Това изрично подчерта днес наблюдаващият прокурор по делото Димитър Молев в съвместния брифинг на държавното обвинение и полицията.

Прокуратурата ще поиска вторият обвиняем по делото за разстрела на Илиян Филипов да бъде оставен в ареста от Окръжен съд с мярка за неотклонение „задържане под стража“, като ще внесе искането за това в съдебната палата утре. На този етап, също като Славчо Мегерев, арестуваният в Пазарджик мъж мълчи пред разследващите и не е дал обяснения.

Според прокуратурата арестуваният вчера 42-годишен жител на Пазарджик е спомогнал умишлено на физическия извършител на убийството да натисне спусъка. Разследващите нямат никакви съмнение, че стрелецът е именно задържаният още преди 40 дни Славчо Мегерев. Задържаният и обвиняем вече за помагачество Атанас Дечев е подпомагал логистично убиеца, като за участието му в екзекуцията на пловдивския бизнесмен го грозят между 15 и 20 години лишаване от свобода, доживотен затвор или такъв без право на замяна.

Вторият обвиняем по делото за покушението и Славчо Мегерев се познават отдавна. Дечев е познавал и жертвата, но разследващите не посочиха да е имал някакви по-близки лични контакти с Филипов. Той е бил задържан в Пазарджик, след като преди това е бил обявен за издирване от властите, тъй като първо не е бил открит на адреса си, а после се е укрил. До него разследващите са стигнали след упорита работа и интензивна оперативно- издирвателна дейност. Той има криминално минало, свързано с разпространение на наркотици и рекет, както и закана с убийство. Бил е част от организираната престъпна група „Монопол“, която действа на територията на Пазарджик.

Няма данни на този етап Атанас Дечев да е бил свързан с черно тото или да е бил служител на Илиян Филипов.