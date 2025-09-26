АктуалноВашите писмаКриминалеНовини

Пловдивчанин откри няколко незаконни сметища за седмица

Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 17:01ч, петък, 26 септември, 2025
1 212 1 минута

При разходските си из красивите околности в региона той се натъкнал на врапиращи гледки край село Тополово в Родопите и по река Въча, близо до Йоаким Груево

Пловдивчанинът Николай Атанасов сигнализира за незаконни сметища в областта. Той се е натъкнал на потресаващите гледки при разходките си из красивите околности в региона.

Първите две бунища открил в Родопите близо до асненовградското село Тополово, на път към тази природна забележителност.

Днес преди обяд отново се натъкнал на потресаваща гледка, този път при излет по река Въча. Маршрутът му минавал през отбивка точно преди село Йоаким Груево, където има изхвърлени освен битови и строителни отпадъци, и множество нови обувки, някои от тях са в чували от пратки. На тях ясно се вижда и адрес в Южната промишлена зона на Пловдив, където има регистрирани няколко фирми.

Николай се надява по снимките Екоинспекцията в Пловдив да издири нарушителите.

Тагове
Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 17:01ч, петък, 26 септември, 2025
1 212 1 минута
Photo of Таня Грозданова

Таня Грозданова

Журналист с близо 30 години опит, който работи интензивно по… More »

Един коментар

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина