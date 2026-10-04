Всички събрани до този момент доказателства в разследването на убийството на Илиян Филипов сочат, че именно обвиняемият за тежкото престъпление Славчо Мегерев е негов автор. Това стана ясно от определението на съдия Петко Минев, с което той взе най-тежката мярка за неотклонение по отношение на застаналия пред Темида днес обвиняем.

Закриха заседанието за мярката на Славчо Мегерев заради интимни подробности по делото

Съдия Минев се съгласи със защитата на обвиняемия, че няма преки доказателства именно Мегерев е извършител на покушението, но пък подчерта, че има верига от косвени такива, взаимно допълващи се по такъв начин, че може да се направи обосновано предположение, че той е човекът, натиснал спусъка във входа на жилищната кооперация в квартал „Христо Смирненски“. За да се мотивира по най-категоричен начин, съдия Петко Минев направи пълна хронология на фаталната вечер. Изброи, че към делото има приложени фотоалбуми и множество записи от различни камери, множество свидетелски показания и други доказателства, като се спря детайлно на част от тях.

Славчо Мегерев мълчи пред разследващите и съда, оръжието на убийството още не е открито

В определението си магистратът започна от финалния сигнал на футболния мач между България и Словения на стадион „Христо Ботев“, на който убитият Филипов е с приятелката си Людмила Рачева и детето й. Именно младата дама открива в последствие простреляния смъртоносно с един изстрел в главата бизнесмен пред асансьора на входа, в който тя живее.

Двамата се разделили на стадиона. Рачева се отправила с автомобила си към кооперацията в район Западен, а Филипов се отправя към Марково. Тя паркира пред сградата, влиза във входа си и вижда, че асансьорът е на петия етаж, на който има само два апартамента- един необитаем и този, в който живее с дъщеричка си. Това притеснило Людмила. Още по-притеснително обаче било развитието на ситуацията. Тя чула стъпки на слизащ по стълбите човек, като след малко на площадката пред асансьора от стълбището се появил мъж с маска и качулка, с пистолет в дясната ръка и показалец на спусъка. Той се опитал да скрие оръжието, но не успял, заобиколил жената и детето и излязъл от входа. Отдалечил се от сградата за около 15 минути. Време, в което Рачева се качила в жилището си и директно звъннала на Илиян Филипов, за да му каже какво е видяла. Бизнесменът обърнал автомобила си и тръгнал към адреса в Пловдив, макар тя да му казвала да не се връща. Разговаряли по телефона през целия път на Филипов от Марково до жилищната сграда в Смирненски, като през това време тя настоява да се обади на 112, но той ѝ отговорил, че отива при нея. Говорили дори докато той влиза в кооперацията. Опитал се да светне лампата във входа, но осветлението не се включило. Казал на Людмила да светне от петия етаж докато чака асансьора и в този момент младата жена чула изстрел. Уплашила се, влязла в апартамента, взела кухненски нож и се втурнала към първия етаж, където видяла тялото на Илиян Филипов, с огнестрелна рана в главата. След виковете ѝ излезли съседи, които също чули изстрела миг преди това. Рачева се обадила на 112, а малко по-късно дошла полиция.

Униформените установили, че на 50 метра от входа, където станало убийството, има камера. Благодарение на нея възелът започнал да се разплита, при това изключително бързо. Впоследствие е установен целият маршрут на убиеца. Той се е движел с червено Пежо с черен покрив. В 23 часа е паркирал край зелени площи в близост до Пещерско шосе. В 23.19 ч. е забелязан да тръгва от френския автомобил в посока към мястото на убийството.

Разпространиха кадри от мястото на убийството на Илиян Филипов

В 00.34ч. той влязъл във входа на жилищната сграда, в която малко по-късно е прострелян смъртоносно Илиян Филипов. 11-минути по-късно джипът на Рачева паркирал край кооперацията.

На камерата се вижда, че в 00.47 ч. извършителят излиза пред сградата.Отдалечава се малко и в следващите 15 минути чака. В 01.01 ч. пристига жертвата зад волана на автомобила си, а две минути по-късно влиза във входа на сградата. В същата минута убиецът влиза след него. В 01.04 ч. извършителят излиза и побягва в посока червеното Пежо, като минута по-късно пресича Пещерско шосе, а в 01.07 ч. се качва във въпросния автомобил. От там го проследяват камерите по улиците в града. В №1.15 ч. е засечен на кръговото на Водната палата, откъдето се насочва към панаира, минава по бул. „България“ и спира за кратко на улица „Седянка“, за да изхвърли чифт бели маратонки и дрехи в контейнер за смет. Потегля отново и в 01.27 ч. спира на улица „Кольо Фичето“. Оставя Пежото, което се оказва на сестрата на Славчо Мегерев, живееща на същия адрес. Там също е уловен от камера, но вече е без качулка и лицето му се вижда ясно. Разследващи разпознават свои стар познайник от криминалния контингент на снимката- Славчо Мегерев. В последствие и самата Людмила Рачева разпознава силуета му и специфичната му походка.

Бързо стана ясно, че личният автомобил на Славчо Мегерев е Ауди RS6, след което системата на АПИ влиза в действие. Установява се, че той напуска с колата си София в часовете преди убийството, идва в Пловдив, а в 01.52 часа напуска града на тепетата, за да се върне в столицата. Много бързо е намерено Пежото на сестрата на Мегерев, която обяснява, че нейния ключ за колата си е в нея, но имало и резервен, за който нямала идея къде е. От волана на червения автомобил и от пластмасова бутилка в кората на вратата са намерени пръстови отпечатъци, които съвпадат с тези на Мегерев. Според съдия Петко Минев няма кой друг да е извършител на убийството освен човекът, който е карал червеното Пежо. Освен това на сутринта един от свидетелите намира белите маратонки в контейнера за смет и ги продава на собственик на вулканизатор за 2 евро. Разследващите обаче ги намират, а в последствие откриват много близки сходства на грайферите им със следите от подметки, открити на местопрестъплението.

Според съдия Петко Минев може категорично да се говори за предумишленост в убийството заради подготовката, маската, пистолета и причакването на жертвата. Той се спря и на възможните мотиви. В показанията си свидетели говорят за неуредени финансови взаимоотношения между Мегерев и Филипов заради спортни залагания, включително и нерегламентирани. Имало спорове за голяма сума, която Мегерев трябвало да предаде на Филипов. Във времето, при успешни залози, и сестрата на обвиняемия предавала пари от печалбата на бизнесмена.

След заседанието наблюдаващият прокурор посочи, че обвиняемият се е занимавал с черно тото – нещо, което до този момент официално не бе съобщавано.

На финал в определението си съдия Минев се спря и на това, че има опасност Славчо Мегерев да се укрие и да извърши друго престъпление. Той е реабилитиран, но тежко криминално и съдебно минало. Петко Минев изброи общо пет присъди през годините – от такава за умишлено убийство, до участие в организирана престъпна група за обири и грабежи.