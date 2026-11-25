Хиляди хора се събраха тази вечер на площад „Съединение“ в Пловдив на протест срещу насилието над жени и момичета. Демонстрацията е по повод Международния ден за борба с насилието над жени и преминава под мотото „Тишината има глас“.

Участниците носят плакати с послания като „Нито една повече“, „Не е твоя вина“, „Мълчанието не е съгласие“ и „Жени, живот, свобода“. Протестиращите настояват за по-ефективна защита на пострадалите, работещи институции и реални мерки срещу насилието.

На място има полицейско присъствие. Мирната демонстрация е организирана за пета поредна година в Пловдив от „Люта Хала“ с подкрепата на „Феминистки мобилизации“ и „Амнести Интернешънъл България“.