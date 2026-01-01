АктуалноГрадътЖивотЗабавлениеИзбор на редактораНовини
Хиляди пловдивчани посрещнаха новата 2026г. на площада
Хиляди пловдивчани и гости на града посрещнаха новата 2026г. на площада пред общината. Главната се оказа тясна да събере множеството хора, решили да се повеселят заедно край сцената пред общината с програмата, организирана от градските власти. Те танцуваха с хитовете на Artful Dodgerе, бийтовете на Tioneb, ансамбъл Тракия, Ерсин Мустафов и диджей сета на водещия Део.
И тази година поводът бе двоен- освен посрещането на новата година всички празнуваха и влизането в Еврозоната, както точно преди една година честваха приемането ни в Шенген. Неслучайно във въздуха хвърчаха мини банкноти от 500 евро. Официалната вече валута в България бе отпразнувана и с много тематични партита в целия град.
5 коментари
Не на еврото
Моля да ми обясните,защо Унгария,Чехия,Полша,д,ържави станали членки на Европейския Съюз
3(три години) преди България,
Защо тези държави не са приели еврото,а ползват Националните си валути,???
Благодаря за подробното обяснение
Уважаеми Иванови,Може би не знаете,че има отдавна ДЪРЖАВНИ ЕВРОПЕЙСКИ ДРУЖЕСТВА С ЕВРОПЕЙСКИ СМЕТКИ В ПЛОВДИВ И ВБЪЛГАРИЯ???
ОГРАБИЛИ БЪЛГАРСКИТЕ ДАНЪКОПЛАТЦИ.
НЕ СТЕ ЛИ СЕ ЗАМИСЛИЛИ,ЧЕ МОЖЕ БИ ДЪРЖАВАТА Е НАЙ-ГОЛЯМАТА МАФИЯ?
Бегай при путев, там напоително ще ти обяснят.
Ма лева умря ма