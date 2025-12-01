Пловдив се събуди: Хиляди на протест

На площад „Съединение“ в Пловдив тази вечер се събраха десетки хиляди граждани на мирен протест срещу проектобюджета за 2026 година.

Сред присъстващите има много млади хора, ученици, студенти и семейства с деца, показвайки широката обществена мобилизация в града.

Пръв пред множеството се обърна един от организаторите, Калоян Калинин. Той подчерта, че протестът е мирен и благодари на всички присъстващи:

„Дойдохте, за да покажете, че Пловдив не спи!“

След него на трибуната се качи и депутатът Манол Пейков, който призова за оставка на правителството.

Той остро коментира и действията на местната власт, критикувайки кмета за това, че е точно в този момент участва в тържеството по запалването на коледната елха и не е позволил демонстрацията да се проведе в централния площад, както мнозина биха желали.

Ето защо гражадански активисти се бяха позиционирали на Главната улица до фонтана с пеликаните с указателна табела, че протестът е преместен на пл. Съединение, видя репортер на Под тепето.

Към този момент протестът тече спокойно, без инциденти, а присъстващите скандират лозунги и носят плакати с послания за прозрачност и справедливост в държавния бюджет. Основните плакати са задраскана буква „Д“ под формата на забранителен знак, с препратка към лидера на Ново начало Делян Пеевски.

Вижте още в галерията.

Множество граждани изразяват надежда, че подобни инициативи ще продължат, за да бъде чут гласът на хората в решенията на местната и националната власт. Всички са единодушни, че простестът бележи рекордно присъствие от години насам.

По план шествието тръгна към Главната улица, като преди това гражданският активист Павел Начев призовава за мирно и културно придвижване, както подобава на град – Европейска столица на културата. Преди да потеглят на шествие, участниците пяха химна на Република България дружно.

