Хиляди куфяха с The Cure на първия ден на PhillGood

Мечтата на хиляди за легендарната група The Cure в Пловдив се сбъдна. Хиляди куфяха с култовата британска банда на първата вечер на фестивала PhillGood край Гребната база.

Бандата забиваше до късно след полунощ на главната сцена и не пожалиха сили пред хилядите пловдивчани и гости на града. Посетителите на фестивала коментират, че тази година организацията е по-добра от предходни по фестивалите в града, входът също е по-удобен, според меломаните.

Преди The Cure на сцената се качиха други англичани – Wolf Alice, които също не разочароваха с най-популярните си парчета:

Преди тях в поредицата английски банди в часовете около залеза пък меломаните чуха и рокаджиите от The Subways. Фестивалът продължава утре, като други дългоочаквани изпълнители на главната сцена са Gorillaz, Moby, Kneecap, Einstürzende Neubauten, сред много други страхотни изпълнители.