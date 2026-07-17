Хиляди куфяха с The Cure на първия ден на PhillGood

Мечтата на хиляди за легендарната група The Cure в Пловдив се сбъдна. Хиляди куфяха с култовата британска банда на първата вечер на фестивала PhillGood край Гребната база.
Бандата забиваше до късно след полунощ на главната сцена и не пожалиха сили пред хилядите пловдивчани и гости на града. Посетителите на фестивала коментират, че тази година организацията е по-добра от предходни по фестивалите в града, входът също е по-удобен, според меломаните.
Преди The Cure на сцената се качиха други англичани – Wolf Alice, които също не разочароваха с най-популярните си парчета:
Преди тях в поредицата английски банди в часовете около залеза пък меломаните чуха и рокаджиите от The Subways. Фестивалът продължава утре, като други дългоочаквани изпълнители на главната сцена са Gorillaz, Moby, Kneecap, Einstürzende Neubauten, сред много други страхотни изпълнители.
Един коментар
Не разбирам английски. Няма ли някой да напише името на групата на български?