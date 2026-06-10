Гребци от 22 държави ще се борят за призовите места във втория кръг от Световната купа по гребане, който ще се проведе тази седмица в Пловдив. Близо 400 състезатели от всички краища на света вече са в града и тренират на Гребния канал преди първите стартове в петък от 10 часа. По традиция условията под тепетата са на най-високо ниво, въпреки множеството проблеми с вече остарялата и амортизирана база.

Специално за голямото състезания в Пловдив утре идват президентът на Световната федерация по гребане Жан-Кристоф Ролан и изпълнителният директор на организацията Винсен Гаяр. Във водите на Гребния канал пък пловдивчани ще имат шанса да видят най-добрите състезатели в световното гребане.

„Подготовката за голямото събитие върви гладко и с лекота, вече по традиция, тъй като вече имаме нужната рутина“, каза председателят на организационния комитет Иван Попов. Той отчете, че на този етап единственият проблем е отсъствието на индийския отбор, тъй като състезателите му трети ден чакат визи от българското посолство.

„Интересът на световната федерация към състезанието е огромен. То ще се проведе в петък, събота и неделя. Най-големият отбор е китайският- близо 70 души. Следва тимът на САЩ с 44 човека“, каза още Иван Попов.

Президентът на българската федерация по гребане Свилен Нейков отчете, че се наблюдава спад на интереса към гребането в България и състезания като това са шанс този спорт отново да бъде в центъра на събитията. Оплака се от недостатъчното държавно финансиране за организирането на кръга от Световната купа в Пловдив.

„Трасето е опънато по конец. Условията ги има за толкова висок форум. Но очакваме по-голяма подкрепа от Министерството на младежта и спорта. Разходите са огромни, нуждаем се от допълнителни средства. Към момента нямаме дори медицинско осигуряване. Парите не са ни достатъчни и затова се надяваме на много бързо решение от страна на министерството, тъй като първите стартове са в петък“, коментира Нейков.

Той отбеляза, че България ще бъде представена от две двойки скуул на Световната купа. В петък ще стартират Валентин Андонов и Марио Нейков, и Христо Нешев и Илиян Стоилов, като трима от тях са младежи.

Свилен Нейков отчете друга тревожна тенденция- отлив на младите от този вид спорт, което създава празнини в гребния елит.

„Това е един от най-тежките спортове. 5-6 часа тренировки дневно, в различни и предимно лоши метеорологични условия. Не всички са готови да се подложат на това. Сегашното поколение иска бързи резултати и съответно много бързо сменя интереса си, ако нещо изисква такива усилия. Освен това претенциите им са много по-високи на фона на това, което предлагат като спортно майсторство. Гребането иска воля, търпимост към болка, мотивация. И всеки трябва да плати цената. Днешното поколение обаче май не е готово на тази цена“, посочи Свилен Нейков.

Организаторите са изпълнили всичко от 400-те страници изисквания от страна на Световната федерация.

“ Това обаче изисква огромни усилия. Няколко дни няма да спим. В Пловдив може би е най-доброто трасе в света, но цялата база има нужда от обновяване. Каналът е изграден през 1989г. и оттогава по него не е правено кой знае какво. А тези съоръжения и поддръжката им са нещо много скъпо. Представете си само, че в момента в канала има 30 километра стоманени въжета и сметнете само обновяването им колко струва. За щастие те се крепят все още. Хангарите текат. Има нужда от обновяване и инвестиции. Както казваме- всичко се крепи на гол ентусиазъм и свински опашки“, коментира директорът на състезанието Никола Господарски.