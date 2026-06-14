Хаос и блъсканици край Пеещите фонтани

В хаотичен порядък преминават новите спектакли на Пеещите фонтани в Пловдив, сигнализират до „Под тепето“ граждани. Редките като честота представления с музика и видео събират многото желащи само в определени дни, като огромният интерес предизвиква безпорядък от липсата на достатъчно място за всички.

Ето какво пише наш читател:

„На 12 юни 2026 г. отидохме да гледаме новото шоу на пеещите фонтани, но за съжаление не успяхме – оказа се, че представленията са само в събота от 21:30 до 22:00 ч. Около езерото имаше много туристи, също неприятно изненадани от тази информация“, пише до „Под тепето“ авторът на сигнала.

„На следващата вечер направихме втори опит. Разочарованието беше огромно – стотици хора, повечето с деца, се бяха събрали, надявайки се да видят шоуто. Единственото място, от което можеше да се наблюдава новият воден екран, беше южната страна, но струпването на толкова много посетители правеше видимостта невъзможна. Забелязах и хора с увреждания, които не можеха да се катерят по пейките в опит да зърнат нещо.

Вместо да се насладим на представлението, станахме свидетели на хаос, плачещи деца и недоволни възрастни.

Убедена съм, че ако шоуто се провеждаше всяка вечер, подобни разочарования щяха да бъдат избегнати. Аз съм от поколението, което помни как фонтаните „пееха“ цяло лято – всяка вечер от 20:00 до 22:00 ч. Не разбирам защо това не е възможно днес“, коментира читателят на „Под тепето“.