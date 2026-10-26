Гюров и Кандев печелят първия тур в Пловдив-град с 37,9%

Андрей Гюров и Георги Кандев са първи в Пловдив-град на изборите за президент и вицепрезидент, сочат окончателните резултати при 100% обработени секционни протоколи.

Двойката събира 30 306 гласа, или 37,9% от подадените гласове. На второ място са Илияна Йотова и Кирил Вълчев с 24 608 гласа (30,78%).

Третата позиция е за Костадин Костадинов и Петър Волгин от „Възраждане“, които получават 9655 гласа (12,07%).

След тях се нареждат Радостин Василев и Красимир Манов от МЕЧ с 3132 гласа (3,92%), а Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева от „Величие“ получават 2504 гласа (3,13%).

Опцията „Не подкрепям никого“ е избрана от 3803 избиратели, или 4,76% от гласувалите.

Така в Пловдив-град първият тур завършва с преднина от над 7 процентни пункта за Гюров и Кандев пред Йотова и Вълчев.