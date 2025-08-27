Губи ли контрол върху управлението Костадин Димитров

Какво се случва в Община Пловдив и изпуска ли кметът Костадин Димитров управлението на тази тежка административна машина? Това е най-резонният въпрос след днешния изключително интересен ход на заместника му Владимир Темелков. Той реши да подаде оставка с едномесечно предизвестие точно в най-тежките от началото на мандата момент за градската управа, предизвикан от тежките и основателни граждански, експертни, а и политически атаки заради фаталния инцидент край Марица. Общински съветниците дори поискаха оставката на кмета Димитров и заместника му Иван Стоянов, но вместо нея получиха друга- тази на Темелков, при това собственоръчно написана и внесена от самия него.

С днешното си действие заместникът на Костадин Димитров или решава да напусне кораба, усещайки първите сигнали за неговото потъване, или пък търси начин да привлече вниманието върху себе си- иска ролята на „добрият“, като остава на наблюдателите сами да си изберат кой е лошият и кой е злият в този политически уестърн. Това може и да мине, ако следва вече чисто партиен сценарий.

Не е тайна, че отношенията между Димитров и Темелков са обтегнати още от самото начало на мандата. Причината е в опитите на заместника да създава свой собствен кръг на влияние около себе си и да стърчи над другите в кметството не толкова с ръста си, колкото с това, че постоянно „стърчи“ зад рамото на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Това винаги се случва, когато той е в Пловдив, случва се често и в столицата. Темелков бе предложен за министър на електронното управление в нереализирания кабинет на Росен Желязков, но беше и сред ключовите говорители на ГЕРБ при представянето на програмата на партията преди изборите.

Всъщност, дали депозираната оставка днес не е тъкмо ролята на Владимир Темелков в днешния епизод от сериала „ГЕРБ управлява Пловдив“, в която режисьорът Бойко Борисов редовно включва любимия си трик „разделяй и владей“ за помпане на напрежението? Видяхме множество ефекти от този режисьорски прийом в последните четири кметски мандата, в които главните роли постоянно се сменяха, в търсене на най-подходящия изпълнител.

Сега около Темелков има ново ГЕРБ лоби, което от днес вече е третото активно крило в партията, след тези на местния й лидер Костадин Димитров и на бившия кмет Иван Тотев. Какво следва в сериала ще реши режисьорът. Преди развръзката след две години обаче има време за развитие на персонажите в следващи драматични епизоди. Сега на ход е Димитров.