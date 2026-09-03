Групата от Младежкия хълм имала тартор – Шаги

Това разкри адвокатът на 15-годишния, чиято мярка бе гледана днес в съда

Двама от младежите от втората група, задържани и обвиняеми за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм, са говорили за самоубийство в ареста. Това разкри адвокат Георги Георгиев, защитник на най-малкия от триото младежи, арестувани преди седмица за участие в побоя и смъртта на Георги Кузев.

Днес Апелативният съд гледа мярката му при закрити врата, а защитникът съобщи интересни детайли за начина, по който е функционирала групата, извършила тежкото престъпление на тепето.

Нови трима обвиняеми за убийството на Младежкия хълм

Адвокат Георгиев разкри, че никой от петимата от групата на първите обвиняеми не изпитвал разкаяние или съжаление за стореното. За разлика от тях, тримата от втората група се разкайвали за участието си. Заяви още, че първите петима заплашвали в ареста тримата, задържани в по-късен етап.

„Тези деца живеят в една фантазия. В една нереална среда, твърде различна от нашата и от нашите представи“, обясни адв. Георгиев. Каза още, че младежите били група, която при защита на някой от формацията „взимала нещата в свои ръце“. Някои от тях носили символи на идеология, която не познават и осъзнават. Нищо не разбират от въпросните символи, които носят.

Адвокат Георги Георгиев

Той посочи, че 15-годишният му клиент не е бил пряк участник в събиранията на разбитата неонацистка група, но по един или друг начин е бил повлиян от нея чрез посочения от адвоката като лидер сред непълнолетните от Младежкия хълм Шаги – част от първите петима задържани. Това бил прякорът на момчето, което се отличавало с водачески функции. То било и по-близко до разкритата от полицията група, свързана с „Кръв и чест“.

Адвокат Георгиев разкри още, че в ареста тримата от втората група обвиняеми получавали заплахи за саморазправа от първите петима.

„По корицата на делото виждаме картина, която никак не е добра за българското общество. Върху нея основно трябва да се замислят родителите, тъй като те май не знаят в каква паралелна реалност живеят децата им“, каза адвокат Георгиев.

Прокурор Димитър Ангелов

Прокурорът Димитър Рангелов пък коментира пред журналисти, че 15-годишният младеж, чиято мярка се гледа днес в съда, всячески се опитва да омаловажи участието си в престъплението на Младежкия хълм. Той посочи, че според събраните данни младежът е ритал с кубинките си Георги Кузев и е снимал с телефона си както докато е нанасял удари, така и докато са действали останалите.

На снимката: Прокурор Димитър Ангелов