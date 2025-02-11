Грипът си отива от Пловдив

От утре падат мерките в цялата страна. Към момента данните за заболяемостта във всички области са под епидемичните стойности

Считано от утре на територията на страната няма да има ограничения, свързани с разпространението на грип, съобщиха от Министерство на здравеопазването. Към момента данните за заболяемостта във всички области са под епидемичните стойности, но остава над средното ниво за сезона, което все още определя подем в епидемичното разпространение.

През изминалата седмица (3-9 февруари) са регистрирани общо 5 614 случая на остри заразни заболявания срещу 7 168 случая за предходната седмица. От тях 4 643 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 6 154 случая за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 133,90 на 10 000 души срещу 177,48 на 10 000 души за предходната седмица.

На този фон Региноналната здравна инспекция в Пловдив отчита заболеваемост под емидемичните стойности.

Броят на заразените с грип и остри респираторни вируси достигна 140 на 10 000 души, отчитат от местната РЗИ.

„Това ще рече, че малко над 1% от населението на областта е засегнато“, коментира директорът на инспекцията д-р Аргир Аргиров.

За всички възрастови групи се отчита леко завишение спрямо данните от предходната седмица, което обаче е в нормата, поясни д-р Аргир Аргиров

Няма натиск върху лечебните заведения в Пловдивска област, като наличните свободните легла в болниците са 80 за възрастни и 120 за деца.

От здравното ведомство напомнтя основните мерки, които е препоръчително да се спазват през сезона на грипа и острите респираторни заболявания, като предупреждават, че продължават да циркулират различни вируси – респираторно синцитиалния вирус /РСВ/, коксаки вирусите, както и такива, които протичат със стомашно-чревни разтройства. Те също могат да доведат до усложнения, ако пациентът не предприеме навременни мерки за лечение.