Граждани: Строители превърнаха квартала ни в кална работна площадка

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 13:10ч, петък, 1 май, 2026
1 182 Преди по-малко от минута

Жители на една от най-новите и съвременни градски зони между булевард „Копривщица“ и МОЛ Пловдив отново се жалват от силно замърсяване в квартала от строителни обекти.

„Стана ежедневие улица „Митрополит Максим“ да се превръща в кална работна площадка. Днес е ужасно, калта стига до кръстовището на Пещерско шосе“, алармират жители на лъскавите нови сгради в района.

“ До кога всеки строител ще си прави какво иска? До кога калта ще се превръща в прах, а Пловдив ще плаща глоби за мръсен въздух?“, питат читателите ни.

Те се надяват на реакция от страна на градската управа и конкретно от общинския инспекторат.

  1. Целият терен, някога военно поделение, беше подарен от Чомака на пещерняците срещу условието те да си го благоустроят за своя сметка. И дори това не направиха както трябва. Тесни двупосочни улици, пълни с паркирани коли, защото паркоместата за блоковете не достигат, и разминаването е невъзможно, въпрос на нахалство кой да премине, благоустройствената зеленина поетапно изчезва, ще става все по-лъскаво и дискомфортно, калта е само дребна подробност. Дори не е кално навсякъде.

