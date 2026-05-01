Жители на една от най-новите и съвременни градски зони между булевард „Копривщица“ и МОЛ Пловдив отново се жалват от силно замърсяване в квартала от строителни обекти.

„Стана ежедневие улица „Митрополит Максим“ да се превръща в кална работна площадка. Днес е ужасно, калта стига до кръстовището на Пещерско шосе“, алармират жители на лъскавите нови сгради в района.

“ До кога всеки строител ще си прави какво иска? До кога калта ще се превръща в прах, а Пловдив ще плаща глоби за мръсен въздух?“, питат читателите ни.

Те се надяват на реакция от страна на градската управа и конкретно от общинския инспекторат.