Общински съвет разглежда исканията от протеста за градския транспорт

Местната гражданска инициатива за реформа в градския транспорт вече е напълно легитимна, след като бе одобрена внесената подписка с искания за нормализиране на услугата в Пловдив. Проверката на ГРАО официално е приключила с извод- събрани са почти 3 пъти повече подписи от необходимите и абсолютно достатъчен брой валидни гласове.

„Внесохме 1441 записа. И въпреки очакваните технически грешки (липсващи ЕГН-та или подписи на хора с адресна регистрация в селата около Пловдив), имаме успех. Местната гражданска инициатива (МГИ) е напълно легитимна. Председателят на Общинския съвет вече ни информира с официално писмо, че исканията ни са разпределени по комисии. Всичко ще се реши на сесията на Общинския съвет на 16 юли 2026 г. Затова ще бъдем на протест в подкрепа на исканията от подписката за истинска реформа на градския транспорт. Мирно, но решително – да кажем на общинските ни съветници, че пловдивчани няма да се откажат от правото си на нормално придвижване“, коментираха инициаторите от „Пловдив-град за хората“.

​Те канят всички, които са положили парафа си в подписката, да присъстват на заседанието на местния парламент, тъй като, по думите им, то ще е историческо за Пловдив- ще се гледат конкретните искания, зад които застанаха протестът и цялата подписка.

„На 16 юли градските управници ще трябва официално да решат: Ще има ли най-накрая ИСТИНСКА промяна в градския транспорт на Пловдив, или ще продължим по старому? ​Това е битка за транспорта, от който зависят и толкова много други неща в града ни – трафика, въздуха, свободата и удобството на придвижване и като цяло – за това дали водим качествен живот в Пловдив. Нашият призив към всеки ПЛОВДИВЧАНИН: ​Елате в залата! Присъствието на всеки един от нас е критично важно. Когато общинарите видят, че площада отпред и залата са пълни с будни граждани, те няма да могат да пренебрегнат гласа ни. ​Време е да покажем, че решенията за нашия град се вземат пред очите на хората, а не зад затворени врати!“, написаха в групата си във Фейсбук от „Пловдив-град за хората“.