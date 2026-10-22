Голям интерес към образователната програма Cultart NEXT

Първите срещи в пловдивските гимназии показаха желанието на младите хора да опознаят творческите професии отблизо. Над 300 ученици ще имат възможност да работят с утвърдени творци и професионалисти, чиито идеи и проекти са част от културния облик на Пловдив.

Ще има ли следващо издание? Какъв сертификат ще получим?

Това са част от въпросите, които пловдивските ученици задават още при първите представяния на Cultart NEXT. Програмата тепърва започва, но интересът към нея вече показва, че младите хора търсят не просто извънкласни занимания, а възможности да опознаят творческите професии, да придобият практически опит и да открият посока за бъдещото си развитие.

Набирането на участници е в ход, а създателят на платформата Cultart Виктор Янков и част от кураторите вече гостуваха в Езикова гимназия „Иван Вазов“ и Националната търговска гимназия. Срещите преминаха при голям интерес и се превърнаха в разговори за творческите професии, за идеите и пътя от тяхното раждане до реализацията им.

В Cultart NEXT младите хора няма просто да слушат за изкуство, кино, дизайн или архитектура. Ще работят с хората, които ги създават.

Една от най-големите ценности на програмата е подборът на кураторите – разпознаваеми имена с доказан професионален опит, чиито проекти, спектакли, книги и творчески идеи вече са част от културния живот на Пловдив и далеч извън него.

Сред тях е Красимир Ставрев, съосновател и творчески директор на punkt.studio, част от екипа зад Plovdiv Typeface – шрифта на Пловдив, и визуалната идентичност на Пловдив – Европейска столица на културата 2019. Фотографията ще срещне учениците с Минко Михайлов, съосновател на Photoschool.bg, преподавател с над 15-годишен опит и носител на множество международни отличия.

В света на киното и актьорската професия младите хора ще бъдат въведени от Таня Костадинова, която работи в България, Великобритания и Европа и познава процеса на създаване на филм както пред, така и зад камерата. Литературата ще ги срещне с писателя и сценарист Мартин Касабов, автор на „Когато великани ходеха по земята“ и „Момчето, което завърза Луната за Земята“.

Сред кураторите са още Теодор Караколев, изследовател на архитектурата и културното наследство от фондация „Български архитектурен модернизъм“, и Евелина Кьосовска-Костолова – режисьор, драматург и театрален педагог с над 50 постановки и редица професионални отличия.

В програмата участват също Цвятко Маринов, хореограф и артистичен секретар на Фолклорен ансамбъл „Тракия“, Антония Александрова, комуникационен специалист и основател на How2Plovdiv, както и Тодор Попов, културен предприемач, свързан с проектите „Майна Town“, Re и „Не-Музеят на Пловдив“.

Общото между тези хора не е само професионалният им опит. Те познават творческия процес отвътре – от първата идея до срещата с публиката. И ще дадат възможност на учениците не просто да наблюдават, а сами да опитат.

„Най-хубавото от първите срещи е, че учениците вече мислят за следващата стъпка. Питат дали ще има ново издание, какъв документ ще получат, как могат да продължат да се развиват. Това показва, че не търсят просто поредното занимание. Искат истински опит и среща с хора, от които могат да научат нещо. Затова и подборът на кураторите беше толкова важен за нас – привлякохме професионалисти, които не само са добри в това, което правят, но могат да предадат опита си и да запалят любопитството на младите“, коментира Виктор Янков, създател на платформата.

Програмата предвижда участието на над 300 ученици от VIII до XII клас в десет творчески направления – фотография, дизайн и реклама, кино, музика, литература, театър, архитектура, танц, културно наследство и визуални изкуства.

Обученията ще се провеждат в реална професионална среда – галерии, музеи, студиа, ателиета, сцени и културни пространства. Всеки модул съчетава среща с професионалисти, практически занимания и работа по собствена идея. Създаденото от учениците ще достига и до истинска публика чрез изложби, концерти, филмови прожекции, литературни четения и други творчески формати.

Всеки участник ще получи Cultart NEXT Certificate, удостоверяващ преминатото практическо обучение, неговата продължителност и придобитите компетентности. Сертификатът ще може да бъде включен в личното образователно и творческо портфолио на ученика.

Cultart NEXT се реализира от район „Централен“ – Община Пловдив и ОФ „Пловдив 2019“ по процедура „Подкрепа за ученици с таланти“ (BG05SFPR001-2.003) към Програма „Образование“ 2021–2027. Програмата надгражда международния образователен модел Cultart, развиван в партньорство с организации от пет европейски държави.

Записването продължава, но местата в отделните модули са ограничени. Организаторите насърчават учениците, които имат интерес към изкуството, културата и творческите професии, да заявят участието си своевременно.

Повече информация за модулите и записването е публикувана на официалния сайт на проекта: https://cultartnext.eu/.