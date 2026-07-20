Гигантски скакалци плъзнаха из Пловдивско

Жители на Пловдив и околните населени места през последните дни все по-често публикуват снимки и видеа на необичайно едри скакалци, забелязани по улици, паркове, дворове и крайпътни тревни площи. Въпреки внушителните им размери специалистите уверяват, че насекомите не представляват опасност за хората.

Според ентомолози най-вероятно става дума за белочел скакалец (Calliptamus italicus) – широко разпространен у нас вид, който през лятото достига до 5–6 сантиметра дължина и става особено активен в горещо и сухо време. Именно рязката смяна на по-влажен период с високи температури се посочва като една от причините тази година да се наблюдава по-масовата му поява.

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Макар външният им вид да плаши мнозина, скакалците не хапят хора, не са отровни и не пренасят заболявания. Те се хранят основно с растителност и са важна част от хранителната верига, служейки за храна на птици, влечуги и други животни.

Експерти уточняват, че насекомите, които в момента се виждат в градовете, не бива автоматично да се свързват с мароканския скакалец – вид, който може да нанесе сериозни щети на земеделието и за който по-рано тази година бяха предприети мерки в части на Югозападна България. В редица райони, където гражданите съобщават за „нашествие“, няма данни именно този вид да е установен.

Специалистите съветват хората да не унищожават насекомите, тъй като появата им е сезонно явление, което обикновено отшумява с промяната на времето и края на лятото.