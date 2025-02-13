Гигантска строителна инвестиция на 30 дка до Хирургиите
Мащабно строителство предстои да започне на терен в непосредствена близост до УМБАЛ „Св. Георги“. Теренът е съседен на Хирургиите и вече е разчистен от дребна растителност, храсти, като видимо в съвсем скоро време ще започне и по-сериозната работа. Мястото вече е оградено, но все още няма табели и информация какво точно ще представлява строителството.
Имотът е в размер от около 28 дка. Оригиналният план за мястото е бил там да се изгради хеликоптерна площадка за най-голямата болница у нас. Държавният имот бе продаден чрез държавно дружество преди няколко години на фирмата Булфарма „ООД“, собственост на различни лечебни заведения, сред които и „Пълмед“.
Според ОУП имотът е отреден за „комплекс за здравеопазване“. Какво точно ще се строи предстои да разберем, тъй като информационни табели на мястото все още няма.
374 коментари
Разположението на терена до голям болничен комплекс прави архитектурното планиране особено важно. Надявам се бъдещият проект да включва качествени визуализации, които показват не само сградите, но и зелените площи и пешеходните пространства.
При създаването на реалистични архитектурни изображения текстурите имат важна роля. Инструменти като Normal Map Generator могат да бъдат полезни за подготовка на материали за 3D модели.
Подобен строителен проект повдига важни въпроси за сроковете, организацията на работата и бъдещото развитие на района. Би било полезно да има повече публична информация за отделните етапи на строителството.
За специалисти, които отчитат работни часове по проекти, Time to Decimal Calculator позволява преобразуване на часове и минути в десетичен формат, което може да улесни подготовката на отчети за отработено време.
При толкова мащабна строителна инвестиция би било интересно да видим интерактивен 3D модел на бъдещия комплекс. Подобни визуализации могат да помогнат на жителите да разберат по-добре планираното застрояване.
От техническа гледна точка сложните 3D сцени изискват добра графична производителност. За хората, които се интересуват от тази тема, Volume Shader предлага инструменти за тестване на GPU производителността директно в браузъра.