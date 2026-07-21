Двама приятели са момчетата, чийто кадри с лодката в „плавателния“ Пловдив снощи станаха сензация в социалните мрежи. Под тепето се свърза с героите на деня, за да установи, че с общи усилия и находчивост те са успели да отводнят десетки шахти в някои от най-критичните точки в града след снощния библейски потоп. Били са на Коматевско шосе и надлезното съоръжение, след което се притекли на помощ на службите на Скобелева майка.

Младежи излязоха с лодка след бурята в търсене на… шахти

Казват се Желязко Апостолов и Тодор Димитров. И двамата са с инженерна специалност, „работят с тежка машинария“, както сам обясни Желязко. Още към края на бурята, с утихването на вятъра, били взели решение да съдействат със собствени сили на институциите, тъй като били наясно каква е ситуацията в града след потопа.

„Решихме да помогнем – нещо напълно естествено и нещо, което могат много млади хора в силите си да направят в подобна ситуация. Първо отидохме на Коматевско, където изчистихме десетина шахти. Още с махането на металните кофи пътната мрежа започна да се отводнява. За десетина минути водата се отече. Нямахме намерение на спираме дотук и попитахме къде нуждата от помощ е най-голяма. Така стигнахме до Скобелева майка“, обясни Желязко Апостолов.

По път взели и лодката. Заварили кръговото под надлеза под вода.

„Лодката бе само за настроение, за закачка. Наложи се да я оставим, тъй като нямаше как да бъде полезна в тази ситуация и нагазихме боси“, разказа с усмивка Желязко Апостолов.

Проблемът бил, че във вода до коленете никой нямал ни най-малка представа къде точно се намират отводнителните шахти. Двамата млади мъже обаче проявили съобразителност и сами ги идентифицирали, чрез Google Maps и Google Street View. Изчислили къде точно се намират шахтите благодарение на снимките в системата и насочили натам полицаите, които били на място, като паралелно се заели да отводняват и със собствените си ръце, рамо до рамо с униформените.

„Радваме се, че в тази ситуация хората поне се усмихнаха с тази наша лодка. Радваме се още, че бяхме полезни. В това време трудно можем да обвиним някого за ситуацията в града – снощи двамата видяхме дори кметът да реже паднало дърво с резачка. Всички бяха на улицата да помагат“, обясни Желязко Апостолов.