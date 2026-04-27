ГЕРБ затвори вратите на националното си съвещание в Пловдив

Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 15:46ч, понеделник, 27 април, 2026
Ръководството на партията се събра на закрит форум в града под тепетата, като основна тема е слабият изборен резултат и работата на местната структура

Помолиха журналистите да напуснат хотел DoubleTree by Hilton Plovdiv Center

Политическа партия ГЕРБ затвори за медиите националното си съвещание, което стартира днес следобед в центъра на Пловдив. Събитието се провежда в хотел „DoubleTree by Hilton Plovdiv Center“ и събира цялото ръководство на формацията, изявени нейни представители и кметове от цялата страна.

Журналистите, пристигнали да отразят поне началото на форума, бяха любезно помолени да напуснат хотела, тъй като съвещанието е с изцяло вътрешен характер.

Срещата е свикана от лидера Бойко Борисов и вероятно неслучайно се провежда именно в града под тепетата, където ГЕРБ се срина до трета политическа сила. Очаква се резултатът от вота в Пловдив да бъде една от основните теми на събирането, като не е изключено да бъде изразено недоволство от начина, по който местната структура е организирала кампанията на последните избори.

Всички участници във високия партиен форум запазиха пълно мълчание пред репортерите в хотела, а самият Борисов не бе засечен от представителите на медиите – вероятно е влязъл през страничен вход.

От пресцентъра на партията заявиха, че няма да има изявления, както и че не се предвижда оповестяване на конкретни решения от вътрешния следизборен анализ, който ще бъде в центъра на съвещанието.

  1. Защо, бе, господа от ГЕРБ провеждате тайни, закрити съвещания? Какво ТАЙНО се обсъжда на тях? Вие политическа партия ли сте, или масонска ложа?

