Прогресивна България е категоричният победител на изборите в Пловдив според окончателните резултати на база 100% обработени протоколи от секциите в града- 70 711 от имащите право на глас под тепетата са подкрепили формацията на Румен Радев. На фона на големия изборен триумф на ПБ, в резултатите от вота се откроява и един много голям губещ. И това е партия ГЕРБ.

Управляващата града вече четвърти мандат формация търпи гигантски срив в подкрепата от цели 11 хиляди гласа спрямо парламентарните избори от октомври 2024г. Тогава ГЕРБ бе първа политическа сила с 29,7%,, равни на точно 31 810 гласа. Сега партията на Бойко Борисов, който бе и водач на листата, се свива до 13,1%, или точно 20 095 гласа. Резултатите и тежката електорална загуба на подкрепа с почти 1/3 само в рамките на година и половина прави изключително сложна задачата на ГЕРБ да удържи властта в града при наближаващите местни избори, които са идната есен.

Другият голям губещ в Пловдив е Възраждане. Там сривът е с близо 10 хиляди гласа- от подкрепата на 16 852 пловдивчани през 2024г., до едва 7 139 на изборите вчера. В проценти картинката е следната- от 15,7% преди година и половина на 4,6% сега.

Пълна катастрофа в града търпи и партията на Слави Трифонов ИТН- от 8,9% подкрепа и точно 9 624 гласа през 2024г. до 0,8% и 1 242 гласа сега.

На фона на големите сривове при другите партии, коалиция ПП-ДБ отбелязва значителен ръст в подкрепата спрямо изборите от 2024г. Тогава тя е с резултат от 18,7%, но точно 20 030 гласа, докато сега бележи ръст до 25 064 гласа, или 16,4%.