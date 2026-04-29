Собственикът на имота с малката бензиностанция в самото сърце на града на ул. „Дондуков“ е получил отказ от район Централен на молбата си да бъде одобрен План за безопасност и здраве за събаряне и демонтаж. Това съобщи райкметът Георги Стаменов пред Под тепето. Ако бъде неглижиран този отказ, който касае както металната будка, така и цистерните под земята в зеления триъгълник, то това е нарушение.

Но и тук има вратичка, каквато по същество според редица архитекти е самото ПБЗ- ако се премахва само металната конструкция и дейностите се извършват от двама или трима работници без тежка техника, то хипотетично можем да говорим не за дейности по ПБЗ, а за друг вид такива в частен имот. Картинката на обекта днес беше точно такава- трима души бутаха на ръце и без тежка техника самия павилион. За да демонтират цистерните обаче ще са необходими повече ръце и техника.

Според самия Георги Стаменов въпросният имот трябва да си остане зелен, а не да бъде евентуално застрояван. По негова информация предназначението му си остава терен за озеленяване и бензиностанция. Собственикът обаче води дела срещу отказа на администрацията да промени предназначението на парцела, като кметът на Централен няма информация дали има резултат от тях и ако да, какъв е той.

„Към този момент мога да посоча единствения известен на мен факт- искал е ПБЗ, но ние сме отказали“, добави Стаменов.