Народният представител от Прогресивна България Галин Дурев е фаворит за поста председател на пловдивската структура на партията. Депутатът от управляващата формация на Румен Радев е с най-големи шансове да оглави местната организация, научи Под тепето.

Дурев стана част от парламента като трети от листата на ПБ в област Пловдив. Той е председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Също така е член на Комисията по отбрана. Той е от Сопот и по образование е политолог. Беше народен представител и след изборите през 2024г., но от БСП- Обединена левица.

Пловдивската структура на ПБ остана без шеф, след като Ангел Стоев реши да се оттегли от ръководния пост и да остане само редови член на формацията.