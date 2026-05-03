Футболни фенове смутиха реда на Главната

Напрежение и безредици съпътстваха преминаването на футболна агитка на Ботев Пловдив по Главната улица в Пловдив, съобщават очевидци. Групата е преминала през централната пешеходна зона, като след нея са останали разхвърляни отпадъци.

По информация на свидетели, един от участниците, за когото се твърди, че е бил в нетрезво състояние, е счупил маса на заведение в района срещу „Копчетата“. Граждани, разхождащи се по Ларгото, допълват, че ултрасите са използвали факли и димки, с които са „обгазили“ маршрута си.

Случаят предизвика недоволство сред минувачи и търговци в централната част на града, които поставят въпроси за контрола и спазването на обществения ред при подобни шествия.

Припомняме, че организираните привърженици на Ботев Пловдив обявиха по-рано възстановяване на традиционно дерби шествие преди двубоя с градския съперник. Сборният пункт бе определен за 12:00 часа пред Община Пловдив, откъдето феновете трябваше да потеглят към стадион Стадион „Христо Ботев“.

В официалното си обръщение запалянковците призоваха за масово участие с думи като „Нека всеки разбере, че Ботев играе!“ и „Нека покажем, че Пловдив живее за Ботев!“.

За сравнение, по-рано бяха обявени и съгласувани маршрути за придвижване на феновете във връзка с дербито, включително временни промени в градския транспорт. Настоящият инцидент обаче поставя под съмнение доколко те са били спазени.

Снимки: Fb група Plovdiv