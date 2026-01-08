Бутиков сценичен комплекс в скандинавски стил може да приюти филиал на Кукления театър в Тракия, ако бъде реализирана представената от директора на културната институция Петър Влайков идейна разработка за нова сграда за култура в гъсто населения квартал. Мястото за това вече е отредено от общински съвет- ще се намира в парк Майка и дете.

„Мечта за нас е да осъществим ново място за култура и изкуства с филиал на ДКТ-Пловдив. Това ще даде шанс на хората в огромна Тракия и най-вече децата от района да се наслаждават на културни събития в една изключително модерна и изчистена среда“, коментира Петър Влайков на пресконференция в общината днес.

Кметът Костадин Димитров съобщи, че дава скица с виза за проектиране на идейната разработка на арх. Николай Недев, която включва зрителна зала със 100 седящи места и фоайе. Тя ще се намира на мястото на стара общинска постройка, която следва да бъде демонтирана, тъй като е негодна за целите на проекта.

„Имаме разрешение от Общински съвет за построяване на масивна сграда, за която вече имаме идейния проект“, коментира Костадин Димитров. До 60 дни техническият проект може да бъде готов, след което да се търси финансиране за реализиране на концепцията.

„Благодаря на общината, че припозна тази идея като своя. Тя е инвестиция в бъдещето на Пловдив. Самата концепция на проектанта е за малка сграда с модернистична визия със скандинавско усещане, с перфорирана фасада с намек към операта в Осло. Със светло фоайе, отворено към парка и хората, и зала за 100 зрители със сцена, пълно копие на тази в Кукления театър. Залата ще е с най-високи стандарти за акустика и сценична технология. Идеята е в нея да има представления не само на театъра, а и на училищата и детските градини от района“, разясни Петър Влайков.

Бъдещата зала ще се намира върху обща площ от 345 квадратни метра, с 690 кв.м. РЗП- само 1 етаж със сутерен.

Той добави, че проектът е не просто за нов културен център, а за модернизация на културен брандинг, който да стъпи в 21 век. “ Идеята е за модерна, европейска зала, без гише за билетчета, а само с онлайн плащания и разпоредител на място, който да помага на публиката“, каза още Петър Влайков.