Фермерските цени на Панаира бият хипермарките, да не говорим за вкус

Какво най-често си купуват посетителите от АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ?

От мотиката до дрона, от овошката до златния медал във винената чаша – това е мащабът на изложбите АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ в Международен панаир Пловдив. Но какво реално слагат в торбите си посетителите на мегафорума тази година?

През 2026-а отговорът е ясен: фермерски продукти на добри цени, лимитирани вина и практични решения за дома и градината.

Фермерският щанд – по-евтин от промоцията в хипермаркета

Най-сериозен интерес има към занаятчийските млечни продукти. Кашкавалът от малки мандри се предлага на цени между 11 и 18 евро за килограм – често по-ниски от „промоционалните“ оферти на масовите марки в големите вериги. Подобна е тенденцията и при бялото саламурено сирене, където потребителите залагат на директен контакт с производителя и възможност за дегустация преди покупка.

В зоната „Градът на виното и деликатесите“ се купуват още:

традиционни месни деликатеси по стари рецепти

натурален пчелен мед

био сокове и натурални напитки

Мнозина посетители идват с конкретен списък – и си тръгват с пълни чанти.

Вино със „Златен ритон“ и плодови изненади

В рамките на ВИНАРИЯ най-търсени са отличените вина със „Златен ритон“, както и лимитирани серии, които трудно се намират в търговската мрежа. Плодовите вина също се нареждат сред хитовете в потребителските класации – купуват се както за лична консумация, така и за подарък.

Семена, фиданки и всичко за двора

В изложбената част на АГРА традиционно се пазаруват семена за цветя и зеленчуци, луковици и овошни фиданки. Цените на дръвчетата тази година остават без промяна – средно около 10 евро за брой, което поддържа стабилен интереса на любителите градинари.

Паралелно с това панаирът предлага пълната гама оборудване за земеделието – от ръчни инструменти до високотехнологични машини, интелигентни системи и дронове за прецизно земеделие. Именно тази комбинация между традиция и иновация привлича както малки стопани, така и големи производители.

Дегустации без край във ФУДТЕХ

Палатите на ФУДТЕХ са истински рай за сетивата. Там могат да се дегустират стотици видове колбаси, консерви, сладкарски изделия, напитки и нови хранителни продукти. Част от посетителите идват именно заради възможността да опитат, сравнят и купят директно от производителя.

Street Food и фестивално настроение

Кулинарното преживяване се допълва от Plovdiv Street Food Fest (17 – 21 февруари 2026 г.), който предлага мобилни кухни, бургери, италианска паста, паеля, традиционни печива и музикална програма. Много посетители комбинират сериозния бизнес интерес с неформално гурме изживяване.

Посещението на АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ не е проста разходка. Директният контакт с производителя, по-добрите цени на фермерските храни и възможността за дегустация превръщат панаира в предпочитано място за разумен и вкусен избор.