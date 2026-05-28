Фенове на Ботев обградиха Общински съвет за днешната сесия

09:54ч, четвъртък, 28 май, 2026
Фенове на Ботев Пловдив се събраха пред сградата на Общинския съвет тази сутрин, за да проследят как ще гласува местният парламент по предложението на кмета за разделяне на спортните и търговските части на стадион „Христо Ботев“.

Предложението на Костадин Димитров предвижда паркингът, скайбоксовете и търговските площи на стадиона да бъдат стопанисвани от Общината.

Привърженици на жълто-черните застанаха пред входа на ОбС в подкрепа на позицията на клуба, изразена по-рано през седмицата. От ПФК Ботев Пловдив настояват „Колежа“ да функционира чрез интегриран икономически модел, включващ търговски и съпътстващи дейности, тъй като месечната издръжка на съоръжението е изключително висока.

Пред сградата има засилено полицейско присъствие, а сред феновете бе забелязан и финансовият благодетел на клуба Илиян Филипов. Запалянковците ще изчакат разглеждането на точката от дневния ред, свързана с бъдещето на стадиона.

Очаквайте подробности.

