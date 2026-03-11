F-16 полетя над Пловдив

Силен тътен и следи от самолети в небето предизвикаха десетки сигнали и снимки в социалните мрежи

Изтребителят беше успешно облетян в авиобаза „Граф Игнатиево“, съобщиха от ВВС

Част от проверките на авиационната техника се извършват при свръхзвукови скорости, което води до появата на звукова вълна – явление, познато като „гръм от звуковия удар“

Силен тътен и следи от самолети в небето предизвикаха десетки въпроси и снимки в социалните мрежи от жители на Пловдив и региона в сряда.

Снимка 2: Atanas Singh /Забелязано в Пловдив – Seen in Plovdiv

Изтребител F-16 е извършил успешно облитане днес в 3-та авиобаза „Граф Игнатиево“, съобщиха от Военновъздушните сили. Полетът е последният етап от процедурата по приемане на самолета и е важна стъпка от въвеждането му в експлоатация.

По-рано през деня над Пловдив и региона бяха забелязани следи от самолети в небето, а много жители съобщиха за силен тътен. В социалните мрежи се появиха десетки снимки и въпроси за причината.

От ВВС уточниха, че в базата край Пловдив са извършени планирани изпитателни полети. Освен F-16 с борден номер 301, е бил облетян и изтребител МиГ-29 с борден номер 37 след контролно-възстановителни работи, част от процеса по възстановяване на летателната му годност.

От командването на Военновъздушните сили уверяват, че самолетите не са носили въоръжение, а всички полети са проведени при спазване на необходимите мерки за безопасност.

Военните обясняват, че част от тестовете на авиационната техника се извършват при свръхзвукова скорост, което може да предизвика силен тътен, известен като звуков удар. Това е нормално физическо явление и не представлява опасност за хората.

Припомнят, че още на 10 март български изтребители F-16 са изпълнили учебно-тренировъчни полети на летище „Васил Левски“ в София. Целта на полетите е била подготовка на летателния състав за изпълнение на задачи със заход и кацане на цивилни летища в страната. В рамките на тренировката самолетите са извършили ниски прелитания по единично и в двойка над столичното летище. От ВВС уточняват, че полетите са били изцяло за нуждите на българските Военновъздушни сили и не са свързани със събитията в Близкия изток.

Снимка 1 и 3: Bulgarian Air Force