Стихове, емоции и… общински срам в сърцето на Стария град

Рене Карабаш, премиера с поезия в Конюшните и потрес: WC-то в Стария град отново в центъра на вниманието

Рене Карабаш събра десетки пловдивчани на премиерата на новата си стихосбирка „Някой ме вика по име“ за закриването на фестивала на книгата „Пловдив чете“ миналата нощ в Конюшните, в сърцето на Стария град. За близо час и половина хората потънаха в изящността на поезията на Рене и историите й, свързани с номинацията за наградата Букър.

Всички влязоха в света на авторката и в лириката й от „Някой ме вика по име“, но на немалко от посетителите рязко им се наложи да се върнат в горчивата реалност, щом по име ги повика природата. Притиснатите от нуждата да посетят онова място, в което и кралят ходи сам, те се озоваваха в прословутата общинска тоалетна в Стария град, тъй като просто няма друга. Поетичното им до този момент настроение потъна в потресаващата мизерия. Заредените от писането на Карабаш сетива се удавиха в гнусотията, с която бяха препълнени тоалетните чинии (спестяваме на драгия читател част от най-неприятните снимки по чисто хигиенни причини), в полуработещите мивки и в крайно съмнителната течност по пода на така нареченото обществено WC.

Сигналите, които получихме след премиерата на Рене Карабаш, ни накара отново да задълбаем в тази толкова неприятна ситуация. В края на май припомнихме за пореден път на градската управа за зловонния проблем, но от там демонстрират пълно безразличие по темата. На общината или не й пука, или е напълно безсилна да реши тази „толкова сложна“ задача. В кметството явно са заети да раздуват розовия балон „Евровизия в Пловдив“, вместо да се заемат с казуса, който и в пряк, и в преносен смисъл многогодишен „пълен кенеф“ заради бездействие. Това отношение на администрацията е обидно и за собствените й граждани, и за туристите, които нямат друг избор ако им се приходи по нужда в Стария град.

Цивилизованият свят знае, че санитарният възел е един от най-надеждните и обективни маркери за културното развитие на обществото.

Ако в кметството не знаят това или не го разбират, значи всички имаме много сериозен проблем.

Сигналите, които получихме след премиерата на Рене Карабаш, в достатъчна степен обобщават мнението на хората. А то е, че Пловдив не заслужава такова отношение.