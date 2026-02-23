Еврото, бюджетът и заплатите: Къде се бави обещаната индексация

Клисурски: Някои ведомства още не са вдигнали заплатите с 5% въпреки закона – ВИДЕО

До дни внасят ново удължаване на бюджета в парламента. 86% от левовете вече са изтеглени от обращение

Някои министерства и държавни структури все още не са увеличили заплатите на служителите си с предвидените 5% по закона. Това стана ясно от думите на служебния финансов министър Георги Клисурски по време на редовния брифинг за въвеждането на еврото.

„Много от ведомствата, общините и министерствата все още не са увеличили заплатите дори с тези 5%, въпреки че те влизат в сила със задна дата от 1 януари“, заяви Клисурски и ги призова да приложат предвиденото увеличение.

Какво предвижда Бюджет 2025

България започна първата си година в еврозоната с удължен закон за държавния бюджет за 2025 г. При приемането му беше въведена еднократна индексация за всички в бюджетната сфера (извън минималната работна заплата) в размер на годишната инфлация към 31 декември 2025 г., което на практика означава 5% ръст на възнагражденията.

Колко ще получават кметовете на Пловдив през 2026 г.

Финансовият министър съобщи, че повторното удължаване на закона ще бъде внесено в Народното събрание „до дни“, като в него отново ще залегне увеличението, макар на практика то все още да не се изплаща навсякъде.

При приемането на поста от бившия финансов министър Теменужка Петкова, Клисурски посочи именно удължаването на бюджета като един от трите основни приоритета на служебния кабинет.

По темата за евентуален нов външен дълг той коментира, че засега фокусът е върху бюджета и „нямаме позиция по тази тема“. Сходен бе и отговорът му относно евентуални промени в ръководствата на приходните агенции.

Колко ще струват изборите

В понеделник следобед се очаква служебният кабинет да обяви план-сметката за поредните предсрочни парламентарни избори. Заседанието ще започне в 15:00 ч., а в 16:00 ч. се предвижда официално изявление с конкретните разчети.

Проверки за цените покрай еврото

От повече от месец регулаторите не публикуват обобщена информация за броя на проверените и санкционирани доставчици заради неправомерно повишение на цените след въвеждането на еврото. От средата на януари Комисия за защита на конкуренцията изготвя анализ, който все още не е публичен.

По думите на Клисурски, именно КЗК е органът, който следи конкуренцията и отражението ѝ върху доставните цени.

Данните от контролните органи показват, че за последната седмица Комисия за защита на потребителите е извършила 279 проверки, при които са установени 34 нарушения. Образувани са 18 административно-наказателни преписки, издадени са 12 наказателни постановления и са сключени 8 споразумения.

От 10 октомври 2025 г. до 22 февруари 2026 г. Национална агенция за приходите е извършила 9570 проверки. Установени са 547 нарушения, издадени са 162 наказателни постановления на обща стойност 404 000 евро.

„Проверките трябва да са прецизни там, където има проблем, а не затормозяващи и ненужни там, където няма такъв“, подчерта финансовият министър.

86% от левовете вече са изтеглени

Председателят на Координационния съвет към Механизма за еврото Владимир Иванов обяви, че над 86% от левовете вече са иззети от обращение, като около 4,4 млрд. лв. остават за прибиране.

Той увери, че Българска народна банка ще обменя безсрочно и без такси останалите в гражданите левове.

От началото на годината до 20 февруари „Български пощи“ са извършили близо 148 хил. операции по превалутиране на обща стойност 220 млн. лв., като натоварването в клоновете вече е нормализирано.

Служебният кабинет очаква контролните действия да продължат с „пълна сила“ както по отношение на обема, така и на качеството им, паралелно с подготовката на новото удължаване на Бюджет 2025.

снимка: стопкадър