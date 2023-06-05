Публиката го посрещна с бурни аплодисменти, извика го три пъти на бис и не го пусна 2 часа след края на шоуто – ВИДЕО

Близо две години след концерта му с челиста Лука Шулич на Античен театър и седмици след края на шоуто новият ерген на България – нашумелият пианистът Евгени Генчев направи в събота своя самостоятелен концерт – завръщане на древната сцена в родния град на тепетата, за който от дълго време мечтае.

Закупилите VIP билети имаха привилегията да присъстват на репетицията, да се срещнат лично с Евгени и да гледат шоуто от най-добрите места.

Клавирният виртуоз не свали чаровната усмивка от лицето си, а през цялото време от първи ред го гледаше избраницата му Валерия, която бе редом до сценарстката Ваня Щерева.

В левия сектор наблюдателни фенове забелязаха още три от претендентките за сърцето на Евгени – Пам, Боряна и Райя.

Концертът, под наслов „Моята музика. Моят свят. Самият аз“, се превърна в музикалната изповед на великолепния пианист, която започна с класика, прескочи в света на филмовата музика, избухна в интерпретации на популярни песни и мелодии, заби в истината на рока, задълба в джаза и нагази в родни музикални води с прекрасен авторски аранжимент на „Хубаво си моя горо“, изпълнен от прекрасната млада певица Виктория.

Специалният гост за концерта в Пловдив бе чудесната Виктория Георгиева

Ето какво написа самият Евгени след края на концерта във Фесбук:

„Пловдив! Беше велико

Благодаря ви, за специалното преживяване Човек не може да си пожелае по-горещо посрещане и реакция. Какво паметно начало на турнето. Без думи съм

Благодаря и на моите гости Victoria Georgieva и Flawless Trio, които направиха тази вечер още по-незабравима

Заедно с Евгени на сцената бяха момичетата от трио FLAWLESS

Варна и Бургас, вие сте следващите!„

Ето и част от коментарите в социалната мрежа след шоуто:

„Пълен Античен театър, три биса и прекрасно преживяване като цяло. Мислех, че няма да издържа почти два часа клавирен концерт, но парчетата бяха достатъчно популярни, а даже и времето беше с Евгени Генчев. Малко ще го преследва прякорът Ергена оттук нататък, но лоша реклама няма!“ /Даниела Добрева/

Около два часа след шоуто продължиха разговорите и срещите с публиката.

„Браво за насладата, която подарихте на Пловдив!“ /Николай Панов/

Снимки: Stanimir Petkov Photosmile