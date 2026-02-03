Кой стои зад рисковия строеж край дигата на Марица
Живеещите в комплекс „Марица Гардънс“ алармираха за потенциално опасен строеж по дигата и буквално в критото на реката. Разследване на „Под тепето“ търси яснота за проекта
Семейни връзки, институционални роли и инвестиционни интереси край Марица – какво още стои зад сигнала
След първоначалния читателски сигнал за подготвяно строителство в непосредствена близост до дигата на река Марица, в района на ЖК „Марица Гардънс“, „Под тепето“ продължава проверката по случая. Както ви информирахме в петък:
Жители на комплекс „Марица Гардънс“ алармираха за строеж върху дигата на река Марица, който застрашава хора, блокове и екосистема. Те се опасяват сериозно, че съдба на Елените може да застигне и Пловдив.
Освен екологичните и инфраструктурните притеснения на живеещите в района, темата поставя и въпроси за преплитане на публични и частни роли, които изискват институционална яснота.
Инвеститор по сигнала е фирма „Марица 2021“ ЕООД. По данни от Търговския регистър едноличен собственик на капитала и управител на дружеството е Латка Узунова. В официални документи на РИОСВ – Пловдив от 2024 г., свързани с инвестиционни предложения на фирмата, като лице за контакт и управител обаче е посочван Георги Т. Узунов. Формално това не представлява нарушение – законът допуска лице за контакт да е различно от собственика или управителя. В контекста на конкретния случай обаче тази подробност придобива значение заради по-широката картина на семейния бизнес, в който „Марица 2021“ ЕООД се вписва.
Името на арх. Георги Узунов в Пловдив се свързва основно със строително-инвестиционна дейност. Той е управител и собственик на „Билдекс Консулт“ ЕООД и „Билдекс Инженеринг“, компании, работещи в сферата на проектирането, строителството и инженерните консултации. В професионални регистри и мрежи Узунов е свързван и с фирми като Building Assist Ltd, както и с дейности в интериорния дизайн.
Паралелно с това, синът му – арх. Тодор Узунов – е добре познато име в архитектурните и административни среди на Пловдив. Той заема поста главен архитект на район „Северен“ в два отделни периода. Първият е по време на мандата на районния кмет Ральо Ралев (преди 2019 г.), а вторият започва през февруари 2024 г., когато е назначен от новия кмет Венцислава Любенова. Този втори престой приключва през април 2025 г. по взаимно съгласие. Важно е да се подчертае, че няма публични данни арх. Тодор Узунов да е бил замесен в разследвания или нарушения, включително по делата срещу бившия районен кмет Ральо Ралев. Самият той неведнъж е заявявал, че напускането му на административни постове е свързано с желанието му да се развива в частния сектор и с професионалния фокус върху архитектурното проектиране.
Факт е обаче, че в редица проекти в Пловдив бащата участва като инвеститор чрез свои дружества, а синът – като проектант, макар и чрез отделни юридически субекти.
Именно това налага повишена чувствителност, когато инвестиционни намерения на семейно свързани фирми засягат територии с обществено значение – каквато е зоната край река Марица.
Във връзка със сигнала „Под тепето“ вече изпрати официални въпроси до Община Пловдив и Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) относно законосъобразността на строителните намерения, издадените разрешителни, извършваните проверки и оценката на риска, включително в зона с потенциална опасност от наводнения. До РИОСВ – Пловдив също е отправено запитване, като от инспекцията ни информираха, че жалбата е разпределена на служител, който към момента е в отпуск, и отговор се очаква през следващата седмица.
Редакцията изпрати официални въпроси и до дружеството – инвеститор по проекта на всички публично достъпни електронни адреси на фирмата, както и на свързани с негя компании и лица. До момента на публикуване на материала отговор не е постъпил. При получаване на позиция от инвеститора тя ще бъде публикувана без редакторска намеса.
Темата остава отворена. „Под тепето“ ще публикува позициите на всички институции и засегнати страни веднага след получаването им.
10 коментари
Георги Тодоров УЗУНОВ е инженер, не е архитект.
Подствено лице.
Работил е и в МЕСОКОМБИНАТА
1991 Г. АББ ИНЖЕНЕРИНГ
Георги Тодоров УЗУНОВ,и съдружника му
Георги Светлозаров ТОМОВ
СЪДРУЖНИЦИ на
ТОДОР ЯНКОВ ,асистент ВХВП
мозъка на АГРОБИЗНЕСБАНК
МЕГА ДЕЛОТО АГРОБИЗНЕСБАНК
И в СЪДЕБНАТА ЗАЛА НАСТЪПИ БЛЯСЪК,когато в нея влезе сина на МИНИСТЪР БЕЛЧЕВ,от правителдтвото но
Андрей ЛУКАНОВ
Георги Тодоров УЗУНОВ,и съдружника му
Георги Светлозаров ТОМОВ
СЪДРУЖНИЦИ на
ТОДОР ЯНКОВ ,асистент ВХВП
мозъка на АГРОБИЗНЕСБАНК
МЕГА ДЕЛОТО АГРОБИЗНЕСБАНК
О,спомняме зи добре когато –
АГРОБИЗНЕСБАНК в бившия
Партиен дом
ФАЛИРА
ХОРАТА ПАДАХА и
Умираха,а сега
Георги Тодоров УЗУНОВ
СТАНА СОБСТгВЕНИК НА ФИРМИ
Всичко това под ПОЛИТИЧЕСКОТО КРИЛО
на Българската ВЪРХУШКА
ТОП МОЩЕНИЦИ
Haшето семейство и Ощетено от този
Георги Тодоров УЗУНОВ
съдружник на
Георги Светлозаров ТОМОВ
1994 е склчен договор за
Строителство с тяхната фирма
АББ ИНЖЕНЕРИНГ
Този Георги ютодоров УЗУНОВ е ИНЖЕНЕР, ГЬОНСУРАТ ЛИЦЕМЕР,АЛЧЕН.
Георги Тодоров УЗУНОВ,и съдружника му
Георги Светлозаров ТОМОВ
СЪДРУЖНИЦИ на
ТОДОР ЯНКОВ ,асистент ВХВП
мозъка на АГРОБИЗНЕСБАНК
МЕГА ДЕЛОТО АГРОБИЗНЕСБАНК
И в СЪДЕБНАТА ЗАЛА НАСТЪПИ БЛЯСЪК,когато в нея влезе сина на МИНИСТЪР БЕЛЧЕВ,от правителдтвото но
Андрей ЛУКАНОВ
Обвързаности. Някой да е изненадан?
Пумасите взимат ипотеки и вдигат цените на имотите. В махалата харесваме земя и след един месец има къща ефтина топ тан комплект