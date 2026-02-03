Живеещите в комплекс „Марица Гардънс“ алармираха за потенциално опасен строеж по дигата и буквално в критото на реката. Разследване на „Под тепето“ търси яснота за проекта

Семейни връзки, институционални роли и инвестиционни интереси край Марица – какво още стои зад сигнала

След първоначалния читателски сигнал за подготвяно строителство в непосредствена близост до дигата на река Марица, в района на ЖК „Марица Гардънс“, „Под тепето“ продължава проверката по случая. Както ви информирахме в петък:

Жители на комплекс „Марица Гардънс“ алармираха за строеж върху дигата на река Марица, който застрашава хора, блокове и екосистема. Те се опасяват сериозно, че съдба на Елените може да застигне и Пловдив.

Освен екологичните и инфраструктурните притеснения на живеещите в района, темата поставя и въпроси за преплитане на публични и частни роли, които изискват институционална яснота.

Инвеститор по сигнала е фирма „Марица 2021“ ЕООД. По данни от Търговския регистър едноличен собственик на капитала и управител на дружеството е Латка Узунова. В официални документи на РИОСВ – Пловдив от 2024 г., свързани с инвестиционни предложения на фирмата, като лице за контакт и управител обаче е посочван Георги Т. Узунов. Формално това не представлява нарушение – законът допуска лице за контакт да е различно от собственика или управителя. В контекста на конкретния случай обаче тази подробност придобива значение заради по-широката картина на семейния бизнес, в който „Марица 2021“ ЕООД се вписва.

Името на арх. Георги Узунов в Пловдив се свързва основно със строително-инвестиционна дейност. Той е управител и собственик на „Билдекс Консулт“ ЕООД и „Билдекс Инженеринг“, компании, работещи в сферата на проектирането, строителството и инженерните консултации. В професионални регистри и мрежи Узунов е свързван и с фирми като Building Assist Ltd, както и с дейности в интериорния дизайн.

Паралелно с това, синът му – арх. Тодор Узунов – е добре познато име в архитектурните и административни среди на Пловдив. Той заема поста главен архитект на район „Северен“ в два отделни периода. Първият е по време на мандата на районния кмет Ральо Ралев (преди 2019 г.), а вторият започва през февруари 2024 г., когато е назначен от новия кмет Венцислава Любенова. Този втори престой приключва през април 2025 г. по взаимно съгласие. Важно е да се подчертае, че няма публични данни арх. Тодор Узунов да е бил замесен в разследвания или нарушения, включително по делата срещу бившия районен кмет Ральо Ралев. Самият той неведнъж е заявявал, че напускането му на административни постове е свързано с желанието му да се развива в частния сектор и с професионалния фокус върху архитектурното проектиране.

Факт е обаче, че в редица проекти в Пловдив бащата участва като инвеститор чрез свои дружества, а синът – като проектант, макар и чрез отделни юридически субекти.

Именно това налага повишена чувствителност, когато инвестиционни намерения на семейно свързани фирми засягат територии с обществено значение – каквато е зоната край река Марица.

Във връзка със сигнала „Под тепето“ вече изпрати официални въпроси до Община Пловдив и Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) относно законосъобразността на строителните намерения, издадените разрешителни, извършваните проверки и оценката на риска, включително в зона с потенциална опасност от наводнения. До РИОСВ – Пловдив също е отправено запитване, като от инспекцията ни информираха, че жалбата е разпределена на служител, който към момента е в отпуск, и отговор се очаква през следващата седмица.

Редакцията изпрати официални въпроси и до дружеството – инвеститор по проекта на всички публично достъпни електронни адреси на фирмата, както и на свързани с негя компании и лица. До момента на публикуване на материала отговор не е постъпил. При получаване на позиция от инвеститора тя ще бъде публикувана без редакторска намеса.

Темата остава отворена. „Под тепето“ ще публикува позициите на всички институции и засегнати страни веднага след получаването им.