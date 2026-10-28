„Екобус Пловдив“ със загуба от 62 000 лв. и 0 приходи за година

Общинското дружество отчита 188 хил. лв. натрупана загуба за минали години

Общинският съвет – Пловдив прие на днешната си сесия годишния обобщен доклад за резултатите от дейността през 2025 г. на общинските публични предприятия, които не са лечебни заведения. Сред тях е „Екобус Пловдив“ ЕООД – дружеството, създадено с идеята да обслужва две нови градски линии с електрически автобуси.

От август т.г. „Екобус Пловдив“ е с нов временен управител – Петър Троянов, а при назначаването му дружеството отчете близо 250 хил. лева непокрита загуба, след като предишния подаде оставка.

Според доклада през 2025 г. то не е осъществявало стопанска дейност по предмета си и не е реализирало приходи. В същото време дружеството е направило разходи за 62 хил. лв. и е приключило годината със счетоводна загуба в същия размер.

За сравнение, през 2024 г. разходите са били 50 хил. лв. Натрупаната непокрита загуба от минали години достига 188 хил. лв. към 31 декември 2025 г. при 138 хил. лв. година по-рано.

За какво са изразходвани средствата?

Най-голямото перо в разходите на дружеството е за възнаграждения и осигуровки – 32 хил. лв., или 51,61% от общите разходи. За външни услуги са отчетени 6 хил. лв., други разходи са 17 хил. лв., а разходите за лихви и други финансови разходи са 7 хил. лв.

В приложението към доклада е посочено, че средносписъчният състав на дружеството към края на годината е едно лице – управителят, и няма назначени служители на трудов договор.

През 2025 г. дружеството е управлявано последователно от Илко Търпов, Владимир Добрев и Николай Стоев. Общата сума на полагащите им се възнаграждения за годината е 24 хил. лв. От тях 4400 лв. са за Илко Търпов, 6076,19 лв. – за Владимир Добрев, и 19 523,81 лв. – за Николай Стоев.

Докладът посочва още, че към края на 2025 г. „Екобус Пловдив“ разполага с 12 хил. лв. парични средства и има задължения за 2 хил. лв, които са 1000 лв. към доставчици за правно и счетоводно обслужване и още толкова за осигурителни задължения. Дружеството няма вземания.

Почти 3 млн. лв. записан капитал

„Екобус Пловдив“ е изцяло общинска собственост. Записаният капитал на дружеството е 2 983 300 лв., след като през март 2025 г. е увеличен с парична вноска от 160 хил. лв. Собственият капитал към края на годината е 2,733 млн. лв.

Концепцията при създаването на дружеството през 2022 г. предвижда то да извършва обществен превоз на пътници с електрически автобуси по две нови градски линии, обслужващи предимно ученици. В отчета за 2025 г. обаче е записано, че дейност по това предназначение не се осъществява.

Така отчетът очертава конкретна финансова картина: нулеви приходи, 62 хил. лв. годишни разходи и натрупана непокрита загуба от 188 хил. лв.

20 електробуса за близо 10 млн. евро без ДДС

През август 2026 г. Община Пловдив стартира обществена поръчка за доставка на 20 нови електробуса и зарядна инфраструктура за „Екобус Пловдив“. Прогнозната стойност е 9 847 024,03 евро без ДДС. В поръчката са включени 16 зарядни станции за бавно и 4 за бързо зареждане, а финансирането е по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г. Автобусите са предназначени за новите общински линии № 103 и № 104.

Към момента на подготовката на стаатията процедурата е обжалвана пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), което възпрепятства придвижването ѝ. Така, докато дружеството отчита разходи без приходи от транспортна дейност, реализацията на проекта за електрическите автобуси все още не е факт.

Искано ново финансиране за 900 000 евро

Междувременно в общинския бюджет за 2026 г. бяха предложени 900 000 евро за „Екобус Пловдив“. За предоставянето на сумата обаче бе необходимо отделно решение на Общинския съвет, но то бе спряно заради липсата на ясен план за разходването на средствата.

Данните от отчета поставят и въпроса колко струва на общината поддържането на дружеството, докато то все още не изпълнява основната си транспортна функция.