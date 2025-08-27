Едно от момичетата, скочили от влак, е в критично състояние

20-годишното момиче, което вчера скочи от движещ се влак в района на жп гара Клисура, е в критично състояние в реанимацията на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив. Лекарите полагат усилия за спасяването ѝ, но засега не дават прогнози.

Другата пострадала – 21-годишна – е настанена в същата болница в стабилно състояние.

Две момичета скочиха от движещ се влак

Инцидентът стана около 13:30 ч. в неделя, когато двете млади жени скочили през прозореца на влака София–Бургас, след като пропуснали спирката си.

По информация на в. „Марица“, по-тежко пострадалата е българска студентка, а другата – полякиня.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Пловдив.