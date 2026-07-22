Една тютюнева фабрика можеше да промени завинаги Стария град на Пловдив

Когато застанете до Хисар капия в Стария град, пред вас се разкрива една от най-разпознаваемите гледки на Пловдив. Внушителната къща Куюмджиоглу, днес дом на Регионалния етнографски музей, изглежда така, сякаш винаги е била неразделна част от този пейзаж.

Историята обаче можела да се развие по съвсем различен начин. Представете си на нейно място не богато украсена възрожденска къща, а голяма модерна тютюнева фабрика. Звучи почти невъзможно, но през 1938 г. именно това бил реалният сценарий.

По това време тютюнотърговецът Антонио Коларо вече планирал да събори старата сграда там и на нейно място да изгради модерен тютюнев склад. Двата подземни бетонни етажа били готови. Оставало единствено да бъде премахната надземната постройка. Заради неплатени данъци към държавата обаче имотът бил обявен на търг.

Кандидатите, хора с авторитет и солиден капитал, обмисляли тактиката си и неприязнено поглеждали към конкурентите. Точно тогава в историята се намесил кметът на Пловдив Божидар Здравков. Малко преди началото на търга той влязъл в залата. Седнал при единия от кандидатите, поговорил кратко с него, после отишъл при другия. За няколко минути Здравков обиколил всички участници. А когато наддаването започнало, неочаквано всички се отказали от покупката.

Повечето от присъстващите така и не разбрали какво се случва. Но кметът вече бил убеден, че къщата трябва да бъде спасена.

Прочетете още от историята на прекрасната къща в двуезичния дигитален пътеводител под тепетата Lost in Plovdiv.