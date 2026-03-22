Един нетипичен музей в град Пещера

Абсолютно непокътната от социализма кинозала се превръща в дом на социалистическото автомобилостроене и ни връща директно в детството със стотици забравени предмети от бита

С настъпването на пролетта и по-високите температури се усилва желанието ни да изследваме нови места около Пловдив и да откриваме интересни идеи за разходка. Не е чудно, че днес пътят ни доведе до град Пещера и музея „Автомобилите на социализма“. Разположен в самия център на града, той представя развитието и гордостта на социалистическото автомобилостроене в периода 09.09.1944 – 10.11.1989 г.

Музеят е създаден с грижа към гостите си. В него ще се потопите в автентична социалистическа обстановка, постигната благодарение на факта, че се помещава в напълно запазена кинозала от онова време. Стените, таванът и сцената пренасят посетителя в спомените за моментите на щастие с близките, когато се е наслаждавал на филми като: „Слонът – мой приятел“, „Винету“, „Сезонът на прасковите“, „Козият рог“, „Дами канят“, „Една жена на 33“ и много други.

Тук ще видите добре запазени киномашини и озвучителна техника, както и играчки от детството, радиа от миналото, табели със социалистически лозунги, предмети от бита и портрети на видни личности от епохата.

Музеят е сравнително малък, но предлага изключително добре поддържани ретро автомобили и мотоциклети, които наистина ви връщат назад във времето…

