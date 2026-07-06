И съдебната палата в Пловдив с бомбена заплаха

Пловдивският съд е една от множеството институции, които днес получиха анонимни бомбени заплахи по електронен път. Служители и посетители на съдебната палата бяха предупредени за ситуацията, но работният процес не бе прекратяван, докато полицията проверяваше сградата за заложено взривно устройство. Ситуацията е подобна в много други съдилища в България, болници, общини и множество други публични учреждения.
Съдии, прокурори и съдебни служители са изведени от Съдебната палата в Смолян заради сигнал за поставено взривно устройство. На електронната поща на прокуратурата в Смолян, около 9:38 ч., е постъпило писмо със заплаха, че в сградата е поставена бомба, която ще експлодира след два часа, каза за БТА Станчо Станчев, говорител на Окръжната прокуратура.
Бомбена заплаха е подадена и за съдебната палата в Пазарджик.
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