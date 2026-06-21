Световноизвестния икономист проф. Джефри Сакс гостува в Пловдив за международната инициатива за мир „Марко Поло Драйв“. С него в града дойдоха китайският предприемач и инвеститор Патрик Джун – инициатор на проекта и представител на новото поколение бизнес лидери, работещи за по-тясно сътрудничество между Европа и Азия, както и президентът на Република България в периода 2012-2016 г. Росен Плевнелиев.

Кметът Костадин Димитров посрещна високите гости в общината. „Пловдив е град, изпълнен с култура, традиции и археология. Много символично е, че той е спирка във вашето пътуване. Тук в дух на приятелство, разбирателство и уважение съжителстват различни общности, националности и религии“, подчерта кметът Костадин Димитров.

Джефри Сакс, професор в Колумбийския университет и дългогодишен съветник на ООН по въпросите на устойчивото развитие, определи проекта като мост между Изтока и Запада и припомни значението на пътешествието на Марко Поло като символ на културния обмен и взаимното опознаване между народите. Той подчерта значението на партньорството между държавите, местните власти и бизнеса за изграждането на по-мирен и устойчив свят.

Президентът Росен Плевнелиев акцентира върху необходимостта от повече свързаност, инвестиции в образованието, технологии и иновации като основа за дългосрочен икономически растеж.

„Площадите и улиците на Пловдив носят мъдростта на поколенията и ние се надяваме тази мъдрост да бъде продължена от следващите генерации и от политиците“, посочи Плевнелиев.

Посещението е част от маршрута на инициативата, която следва символично историческия Път на коприната. В рамките на проекта участниците изминават с електрически автомобили близо 15 000 километра – от Рим до Големия залив на Китай, преминавайки през 12 държави. Целта е насърчаване на глобалния мир, културния обмен, устойчивото развитие и сътрудничеството между Европа и Азия.