С 10-15 дни ще се забави откриването на бул. „Васил Априлов“ в участъка, засегнат от пробива под Централна жп-гара. Това съобщиха днес на съвместен брифинг кметът на града Костадин Димитров и представител на фирмата, която изпълнва проекта инж. Николай Иванов. Причината е лошото време и ниските температури, които не са давали възможност да се изършват определени строително-монтажни дейности.

Очаквахме да пуснем „Васил Априлов“ в края на март, но това няма да се случи, съобщи кметът. Най-вероятно участъкът ще е готов в първите две седмици на април, около Великден. Трябва да бъдат асфалтирани локалните платна на булеварда около пробива, както и части от улиците „Тракия“ и „Радецки“. Заедно с това ще се работи и по полагането на последния слой асфалт на кръговото кръстовище на Централна гара, като идеята е да се работи само през нощта, съобщи инж. Иванов. През деня кръстовището ще е отворено, но в няколко поредни нощи ще го затваряме за асфалтиране, добави той.

Самият пробив трябва да бъде готов за експлоатация до средата на годината. Тепърва предстои много работа по инфраструктурата от южната страна и изхода към Кючук Париж, включително и отчуждителни процедури.

По време на брифинга стана ясно, че има проблем и с работата по южния обход и завършването на Околовръстното шосе. Работата там за момента е спряла, а проблеми има и с комуникацията с АПИ, където в последните дни бе назначен отново нов директор.