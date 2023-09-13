Двама парапланеристи пострадаха край Сопот

Настанени са в Клиниката по неврохирургия към УМБАЛ “Свети Георги” с травми на гръбначния стълб
И двамата парапланеристи, пострадали в района на Сопот, са настанени в Клиниката по неврохирургия към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив с травми на гръбначния стълб. “Мъжете са на 68 и 44-годишна възраст, в добро общо състояние, предстои им операция, като на втория ще е по-тежка”, каза началникът на клиниката проф. д-р Христо Желязов. Той увери, че лекарите правят всичко възможно за подобряване на състоянието им.
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