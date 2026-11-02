Два пловдивски индустриални гиганта сред жертвите на кризата в бизнеса

„Булминт уан“ е обявена в несъстоятелност, а производителят на велосипеди „Лидер-96“ спря работа с дългове и около 300 служители

Две производства от Пловдив и региона са сред примерите за тежки корпоративни сътресения през 2025 г. – пловдивският производител на златни и сребърни монети и кюлчета „Булминт уан“ и велосипедният завод „Лидер-96“ в Куклен. Данните са от годишния анализ на „Капитал 100“, който проследява финансовите резултати на най-големите компании в България.

Владимир Спасов (вдясно) и инж. Пламен Запрянов — управители и собственици на „Булминт“, снимка: forbesbulgaria

„Булминт уан“ е сред дружествата, обявени в несъстоятелност през миналата година. Пловдивският производител на златни и сребърни монети и кюлчета е достигнал приходи от 250 млн. евро през годините, преди да изпадне във финансови затруднения.

Другият пример е „Лидер-96“ от Куклен. Предприятието с 30-годишна история и около 300 служители е обявено за свръхзадлъжняло през есента на 2025 г., след което спира работа. Компанията беше сред разпознаваемите имена в българското производство на велосипеди.

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Ръст на бизнеса, но и затворени производства

Картината на национално ниво изглежда по-различно. През 2025 г. активните компании в България са реализирали общо близо 347 млрд. евро приходи – ръст от 9% за година. При стоте най-големи дружества увеличението е 5,2%, а общата им печалба нараства едва с 0,3% до 3,68 млрд. евро.

Начело на класацията застава „Аурубис България“ с приходи от 4,2 млрд. евро, измествайки „Лукойл Нефтохим Бургас“, чиито приходи се свиват с над 36%. Сред най-добре представилите се сектори са енергетиката, фармацията, строителството и търговията на дребно, докато горивният бизнес отчита най-слаби резултати.

Според анализа на „Капитал“ през годината са отчетени и редица фалити и затваряния на предприятия в различни сектори, включително сред компаниите от първите 300 по приходи в страната.