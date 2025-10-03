Дупките в паважа на Капана растат за часове
Започва пропадане и в средата на друга улица
На четирите сигнала, подадени от сутринта до обяд, нито една институция не се е отзовала
Само за няколко часа нови проблеми се появиха в сърцето на Капана. От 10 до 14 часа пропадането на ул. „Златарска“ се е разширило и от една дупка вече има две, зейнали до самите сгради, в зоните за платено сервиране на заведенията, видя репортер на Под тепето.
Ако до обяд ситуацията изглеждаше „ограничена“ до тротоарите, в ранния следобед започна видимо разместване на паважа и в средата на ул. „Павел Куртевич“.
Можете да сравните ситуацията сега и преди сами в статията Новите улици на Капана пропадат.
Това поставя под риск не само клиентите и търговците в района, но и туристите, които ежедневно преминават през най-популярния квартал на Пловдив.
Най-тревожна в тази ситуация остава пълната липса на реакция от институциите. По думите на собствениците на заведения и магазини, до обяд са подадени четири сигнала – към Общински инспекторат, дирекция „Строителство“, ВиК и към голямата Община. До момента обаче никой не се е отзовал.
„Плащаме такси, плащаме тротоарно право, а накрая сами местим кашпи, маси и чадъри, за да обезопасим улицата. Цял ден стоим отвън, за да предупреждаваме минувачите, иначе може да се случи инцидент“, споделят потърпевшите.
Хората в Капана коментират, че дупките не са просто технически проблем, а символ на бездействието на институциите. Чуждестранни туристи по улицата подмятат, че под лъскавата туристическа фасада кварталът буквално потъва.
Един коментар
Няма вече майстори да редят павета. Видя се на Отец Паисий, където ги пренаредиха и сега е като полигон за изпробване на окачването на коли. На Тотев ремонтите.