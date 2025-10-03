Дупките в паважа на Капана растат за часове

Започва пропадане и в средата на друга улица

На четирите сигнала, подадени от сутринта до обяд, нито една институция не се е отзовала

Само за няколко часа нови проблеми се появиха в сърцето на Капана. От 10 до 14 часа пропадането на ул. „Златарска“ се е разширило и от една дупка вече има две, зейнали до самите сгради, в зоните за платено сервиране на заведенията, видя репортер на Под тепето.

Ако до обяд ситуацията изглеждаше „ограничена“ до тротоарите, в ранния следобед започна видимо разместване на паважа и в средата на ул. „Павел Куртевич“.

Можете да сравните ситуацията сега и преди сами в статията Новите улици на Капана пропадат.

Това поставя под риск не само клиентите и търговците в района, но и туристите, които ежедневно преминават през най-популярния квартал на Пловдив.

Най-тревожна в тази ситуация остава пълната липса на реакция от институциите. По думите на собствениците на заведения и магазини, до обяд са подадени четири сигнала – към Общински инспекторат, дирекция „Строителство“, ВиК и към голямата Община. До момента обаче никой не се е отзовал.

„Плащаме такси, плащаме тротоарно право, а накрая сами местим кашпи, маси и чадъри, за да обезопасим улицата. Цял ден стоим отвън, за да предупреждаваме минувачите, иначе може да се случи инцидент“, споделят потърпевшите.

Хората в Капана коментират, че дупките не са просто технически проблем, а символ на бездействието на институциите. Чуждестранни туристи по улицата подмятат, че под лъскавата туристическа фасада кварталът буквално потъва.